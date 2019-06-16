Труп висить на стовпі: під Дніпром сталося страшна НП (фото 18+)

Під Дніпром труп чоловіка, якого вбило струмом, знайшли повішеним на стовпі. Трагічний випадок стався 16 червня, близько 14:30. Очевидці події викликали правоохоронців до місця інциденту. Про це повідомляє Інформатор.

Трагічна подія сталася в дачному кооперативі під Дніпром. Попередньо відомо, що чоловік був електриком, він поліз на стовп, щоб зробити роботи, однак вхопився за штир і його вдарило струмом. Чому загиблий не дотримувався вимог техніки безпеки — невідомо. Зараз тіло застрягло на сходах. Очікується приїзд рятувальників, судмедекспертів і слідчого. Тіло дістануть з висоти за допомогою спецобладнання.

Під Дніпром труп висів на стовпі – подробиці інциденту (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, що від удару блискавки загинула 55-річна жінка у Львівській області. Надзвичайна подія трапилася у селі Моршин, повідомляє прес-служба національної поліції області. Відомо, що жителька Стрийського району 7 червня поралася на городі, коли отримала страшної поразки струмом блискавки.

Також ми писали, що зовсім недавно під Тернополем в селі Джурин Чортківського району кульова блискавка влетіла в будинок і вибухнула, в результаті НП п'ятеро дітей опинилися в лікарні.

Раніше повідомлялося, що від удару блискавки загинула 17-річна дівчина в Олешковском районі Херсонської області.