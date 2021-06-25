У центрі Дніпра чоловік з ножем накинувся в магазині на жінку з однорічною дитиною (відео)

Попередньо, причиною конфлікту чоловіка зі своєю 28-річною коханою стали гроші, які нібито вона не бажала давати цивільному чоловікові, і той в магазині "Kaktus" на Європейській площі в люті накинувся на жінку та її однорічну дочку.

Чоловік поранив жінку в скроню, а дитині порізав зап'ястя.

Все це відбувалося на очах у відвідувачів магазину.

Відео конфлікту можна подивитися за цим посиланням.

На місце НП прибули співробітники поліції та бригада "швидкої". Маму з донькою відправили в обласну дитячу лікарню на Космічній. Як передає "Інформатор", попередньо, їх стан задовільний.

За словами прес-офіцера Дніпровського відділення поліції Аліни Стадник, за фактом події були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч .1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Особу зловмисника встановлено, і поліція його розшукує.

Додамо, що за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові загрожує штраф або виправні роботи.

Правоохоронці з'ясовують всі деталі та обставини події, опитують свідків.