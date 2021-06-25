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У центрі Дніпра чоловік з ножем накинувся в магазині на жінку з однорічною дитиною (відео)

Автор: Володимир Костирін

У центрі Дніпра чоловік з ножем напав на жінку з маленькою дитиною в магазині, і завдав обом поранення, після чого їх госпіталізували. Зловмисником виявився співмешканець постраждалої, і зараз його розшукують правоохоронці.

Відео з місця події опубліковано на Telegram-каналі "Х_Днепр".

Попередньо, причиною конфлікту чоловіка зі своєю 28-річною коханою стали гроші, які нібито вона не бажала давати цивільному чоловікові, і той в магазині "Kaktus" на Європейській площі в люті накинувся на жінку та її однорічну дочку.

Чоловік поранив жінку в скроню, а дитині порізав зап'ястя.

Все це відбувалося на очах у відвідувачів магазину.

Відео конфлікту можна подивитися за цим посиланням.

На місце НП прибули співробітники поліції та бригада "швидкої". Маму з донькою відправили в обласну дитячу лікарню на Космічній. Як передає "Інформатор", попередньо, їх стан задовільний.

За словами прес-офіцера Дніпровського відділення поліції Аліни Стадник, за фактом події були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч .1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Особу зловмисника встановлено, і поліція його розшукує.

Додамо, що за нанесення тілесних ушкоджень чоловікові загрожує штраф або виправні роботи.

Правоохоронці з'ясовують всі деталі та обставини події, опитують свідків.

Як повідомлялося, вчора, 24 червня, у Харкові неадекват накинувся і почав душити дівчинку, яка на вулиці гуляла з подружками. Коли нападника затримали, 37-річний чоловік заявив поліції, що нібито "обізнався", переплутавши 10-річну дитину зі своєю сестрою.

Також ми писали про те, що нещодавно в Дніпрі хоробра жінка врятувала дитину від наркоманів, які били її головою об стіну.

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