В центре Днепра мужчина с ножом набросился в магазине на женщину с годовалым ребенком (видео)

В центре Днепра мужчина с ножом напал на женщину с маленьким ребенком в магазине, и нанес обоим ранения, после чего их госпитализировали. Злоумышленником оказался сожитель пострадавшей, и сейчас его разыскивают правоохранители.
Видео с места происшествия опубликовано на Telegram-канале "Х_Днепр".
Предварительно, причиной конфликта мужчины со своей 28-летней возлюбленной стали деньги, которые якобы она не желала давать гражданскому мужу, и тот в магазине "Kaktus" на Европейской площади в ярости набросился на женщину и ее годовалую дочку.
Мужчина ранил женщину в висок, а ребенку порезал запястья.
Все это происходило на глазах у посетителей магазина.
Видео конфликта можно посмотреть по этой ссылке.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции и бригада "скорой". Маму с дочкой отправили в областную детскую больницу на Космической. Как передает "Информатор", предварительно, их состояние удовлетворительное.
По словам пресс-офицера Днепровского отделения полиции Алины Стадник, по факту происшествия были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст . 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
Личность злоумышленника установлена, и полиция его разыскивает.
Добавим, что за нанесение телесных повреждений мужчине грозит штраф или исправительные работы.
Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей.
Как сообщалось, вчера, 24 июня, в Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками. Когда нападавшего задержали, 37-летний мужчина заявил полиции, что якобы "обознался", перепутав 10-летнего ребенка со своей сестрой.
Также мы писали о том, что недавно в Днепре храбрая женщина спасла ребенка от наркоманов, которые били его головой о стену.