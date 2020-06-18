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У центрі Києва розгромили елітні авто і вимазали їх чимось бурим (фото)

STYLERПодії    18.06.2020 - 13:17
У центрі Києва розгромили елітні авто і вимазали їх чимось бурим (фото)
У центрі Києва розгромили елітні авто (колаж: РБК-Україна)

У Києві невідомі поглумилися над елітними автомобілями

У центрі Києва на Печерську на парковці невідомі атакували майже десяток автомобілів, серед яких дорогі елітні марки. НП сталася на бульварі Лесі Українки, 23, 18 червня.

У мережі з'явилися фото і відео машин з розбитим лобовим склом. Крім того, капоти та інші поверхні авто вимазані якоюсь бурою субстанцією, що викликає неприємні асоціації.

У центрі Києва розгромили елітні авто і вимазали їх чимось бурим (фото)

У центрі Києва невідомі розгромили автомобілі (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Суворий Київ: елітний Печерськ. Автомобілі вимазані чимось бурим і розбито лобове скло. Що це було?" - пише в Facebook паблік dtp.kiev.ua.

У Києві пошкодили автомобілі (відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

У мережі коментатори пишуть, що хтось позаздрив чужому успіху, а вандалів скоро знайдуть, адже в такому місці вже точно повинні бути камери відеоспостереження. Втім, комусь через подію стало смішно.

"Ну тут все зрозуміло! Хтось з розгону вирішив на них н**рать!"; "Там камери сто відсотків десь є... Потрібно дивитися, шукати що за виродки це зробили"; "Заздрість дебі*ів"; "euroПА", - пишуть користувачі.

Як ми писали раніше, у Києві "коп" кинув недопалок у вікно водія-хама. Водій обурився і закликав Авакова вжити заходів.

Також ми повідомляли, що у Києві будівництво скандального ТРЦ перетворилася у величезний брудний "басейн".

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України автомобили
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