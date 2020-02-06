Вбивство хірурга в Києві: родина загиблого була замішана в гучному скандалі в Донецьку

Вбивство хірурга Андрія Сотника у Києві на вулиці Саксаганського сталося 2 лютого ввечері і викликало широкий резонанс в суспільстві. 42-річного лікаря, директора приватної столичної клініки застрелив кілер у дворі будинку, після чого забрав із рук загиблого білий пакет і втік - вбивця сів у авто, яке його чекало поряд із місцем злочину.

Правоохоронці вважають, що водій в машині був спільником кілера.

Також в поліції озвучили думку, це було замовне вбивство. Серед версій, що розглядаються, зазначені зв'язки Сотника в його рідному Донецьку (лікар із сім'єю переїхав з окупованого міста в 2014 році до Києва), а інша пов'язана з його фінансовою діяльністю - мовляв, хірург давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури.

Сотник керував клінікою DMK Ukraine разом із дружиною Юлією (у дівоцтві - Борзих). Вся родина лікаря пов'язана з роботою в сфері медицини та бізнесу.

Рідні Андрія стверджують, що жодних погроз на свою адресу не надходило, як і спірних питань у підприємництві. Однак насправді в Донецьку родина фігурувала в гучному скандалі ще в 2012 році. Про це писали місцеві ЗМІ.

Так, працівники поліклініки "Лікарсько-косметологічної лікарні" в Донецьку на Університетській із 29-річною історією зверталися в пресу з відкритим листом, у якому скаржилися на свавілля з боку власника приміщень комунальної лікарні ТОВ "Легінь", засновником якої був чоловік головлікаря ЛКЛ Олени Луніної Микола Васильович Сотник (батько Андрія Сотника)

Персонал розповідав про масові звільнення після того, як значну частину всього приміщення клініки продали (з 220 квадратних метрів залишилося 150 "квадратів"), а також серйозно урізали оклади робітникам.

Родина вбитого в Києві Андрія Сотника фігурувала в скандалі в Донецьку (Фото: скрін 62.ua)

Тоді в ситуацію просили втрутитися мера міста, зверталися з позовом до суду, ставили до відома СБУ, прокуратуру і навіть президента.