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Український політв'язень Станіслав Клих п'ять років не бачився з родиною

STYLERПодії    26.12.2018 - 18:01
Український політв'язень Станіслав Клих п'ять років не бачився з родиною
Фото: Facebook/Тетяна Щур

Адвокат Клыха говорить, що він повільно сходить з розуму

Український політичний в'язень Станіслав Клих, якого утримують у Росії, п'ять років не бачився зі своєю сім'єю. Про це повідомляє посольство України у Великобританії на своїй сторінці в Twitter.

У посольстві зазначили, що Станислаав Клиха ув'язнили в РФ на 20 років за сфальсифікованими звинуваченнями. Він перебуває під сильним психологічним тиском і не бачив свою дружину, сина і літніх батьків вже п'ять років.

Український політв'язень Станіслав Клих п'ять років не бачився з родиною

Нагадаємо, що уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова вимагає надати Клыху медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у політв'язня Клиха значно погіршилося здоров'я і є підозра на рак.

Ми також повідомляли про те, що, за словами Клиха, в лікарні РФ його "накачали" психотропними препаратами.

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