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Украинский политзаключенный Станислав Клых пять лет не виделся с семьей

STYLERПроисшествия    26.12.2018 - 18:01
Украинский политзаключенный Станислав Клых пять лет не виделся с семьей
Фото: Facebook/Татьяна Щур

Адвокат Клыха говорит, что он медленно сходит с ума

Украинский политический заключенный Станислав Клых, которого удерживают в России, пять лет не виделся со своей семьей. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter.

В посольстве отметили, что Станислаав Клыха посадили в тюрьму в РФ на 20 лет по сфальсифицированным обвинениям. Он находится под сильным психологическим давлением и не видел свою жену, сына и пожилых родителей уже пять лет.

Украинский политзаключенный Станислав Клых пять лет не виделся с семьей

Напомним, что уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова требует предоставить Клыху медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что у политзаключенного Клыха значительно ухудшилось здоровье и есть подозрение на рак.

Мы также сообщали о том, что, по словам Клыха, в больнице РФ его "накачали" психотропными препаратами.

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