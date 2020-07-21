На українському курорті охорона дискотеки жорстоко побила відвідувачів: з'явилося відео

На курорті Урзуф "Аврора" під Маріуполем на дискотеці охоронці жорстоко побили відвідувачів. Одному з постраждалих була потрібна медична допомога, проте чоловік відмовився писати заяву в поліцію за фактом інциденту.

Бійка в розважальному закладі відбулася цими вихідними, проте тільки зараз у мережі з'явилося відео події. Ролик 21 липня опублікував місцевий портал 0629.

У поліції заявили, що інформація про бійки чи конфлікти в Урзуфі за 18 липня їм не надходила. Водночас до них звернулися медики з розповіддю про те, що надавали допомогу чоловіку 32 років, який відпочивав в "Аврорі".

У потерпілого діагностували травми голови, але він "претензій ні до кого не має і заяву в поліцію писати не буде".

Правоохоронці вже зареєстрували відео з побиттям і мають намір провести комплексну перевірку.

В адміністрації клубу ситуацію ніяк не прокоментували.

Очевидці кажуть, що один з гостей після кількох ударів по голові втратив свідомість, і йому надавали допомогу відвідувачі нічного клубу.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (увага - присутня нецензурна лайка і сцени насильства!)

На кадрах видно, як кілька охоронців б'ють відвідувачів, які лежать на піску на території дискотеки. Сек'юріті застосовують борцівські прийоми, б'ють лежачих людей, причому навіть ногами. Учасників бійки намагаються розборонити інші відпочиваючі, дівчата схилилися над одним постраждалих, а відвідувачі намагаються надати першу допомогу.

Раніше повідомлялося, що на курорті у Затоці застрелили подружню пару, а вбивцею виявився кум.