"Вас усіх засудять!: у Миколаєві в тролейбусі сталася масова бійка

Відео: YouTube / pedro pedro

У Миколаєві в громадському транспорті стався інцидент - у тролейбусі побилися пасажири. Відео конфлікту було опубліковано у вайбер-групі #безсахара, користувач з ніком pedro pedro виклав ролик на YouTube.

Як випливає із закадрових коментарів, в бійці брали участь жінка, яка знімала інцидент на відео, її дочка та ще мінімум двоє чоловіків "за 50" а також жінка.

Скрін: YouTube / pedro pedro

За твердженням автора відеоролика, бійку спровокувала водій тролейбуса. Та, у свою чергу, стверджує протилежне - нібито скандал та бійка почалися після того, як жінка нахамила літньому чоловікові.

"Я зняла відео і вас всіх засудять!", - стверджує учасниця сварки.

Видно, як біля жінки-водія знаходиться постраждала дівчина.

Скрін: YouTube / pedro pedro

Додамо, що під час сварки водій тролейбуса з бортовим номером "3032" продовжувала рух.

Як повідомлялося раніше, в Києві на Троєщині сталася кривава бійка в салоні тролейбуса, яку затіяли п'яні псевдоконтроллеры.

Нагадаємо, що в лютому у Києві в Солом'янському районі Києва у переповненого тролейбуса лопнуло скло вхідних дверей через, на переконання "Київпастрансу", шуб пасажирів.

Також ми писали про те, що в Чернігові контролери тролейбуса зняли кіно про пасажирів, які їздять у транспорті без квитка. В основу відео покладено реальні події, зняті в салонах електро-транспорту. Знімали контролери з допомогою нагрудних відеокамер

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Відео: РБК-Україна