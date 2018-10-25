"Вас всех засудят!: в Николаеве в троллейбусе произошла массовая драка

Видео: YouTube / pedro pedro

В Николаеве в общественном транспорте произошел инцидент - в троллейбусе подрались пассажиры. Видео конфликта было опубликовано в вайбер-группе #безсахара, пользователь с ником pedro pedro выложил ролик в YouTube.

Как следует из закадровых комментариев, в драке участвовали женщина, которая и снимала инцидент на видео, ее дочь и еще минимум двое мужчин "за 50" а также женщина.

Скрин: YouTube / pedro pedro

По утверждению автора видеоролика, потасовку спровоцировала водитель троллейбуса. Та, в свою очередь, утверждает обратное - якобы скандал и драка начались после того, как женщина нахамила пожилому мужчине.

"Я засняла видео и вас всех засудят!", - утверждает участница ссоры.

Видно, как возле женщины-водителя находится пострадавшая девушка.

Скрин: YouTube / pedro pedro

Добавим, что во время ссоры водитель троллейбуса с бортовым номером "3032" продолжала движение.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Троещине произошла кровавая драка в салоне троллейбуса, которую затеяли пьяные псевдоконтроллеры.

Напомним, что в феврале в Киеве в Соломенском районе Киева у переполненного троллейбуса лопнуло стекло входной двери из-за, по утверждению "Киевпастранса", шуб пассажиров.

Также мы писали о том, что в Чернигове контролеры троллейбуса сняли кино о пассажирах, которые ездят в транспорте без билета. В основу видео положены реальные события, снятые в салонах электро-транспорта. Снимали контролеры с помощью нагрудных видеокамер

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Видео: РБК-Украина