ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Вінницею вагітна на BMW знесла двох жінок на узбіччі: деталі трагедії

Новость на русском →
Вінницька область, Вівторок 13 липня 2021 10:12
Під Вінницею вагітна на BMW знесла двох жінок на узбіччі: деталі трагедії Коллаж РБК-Украина: ДТП под Винницей
Автор: Світлана Мащенко

В ДТП у Вінницькій області загинуло дві жінки-пішохода, які стояли на узбіччі, ще одна потерпіла перебуває в лікарні з травмами. Трагедія сталася після зіткнення двох автівок - BMW та ВАЗ.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Аварія трапилася 12 липня близько 17:40 поблизу села Ганнопіль Тульчинського району Вінницької області.

Одразу після ДТП іномарку відкинуло на узбіччя, де в той момент стояли три місцеві мешканки. 54-річна і 64-річна жінки загинули одразу, а 69-річну потерпілу госпіталізували до медичного закладу.

За кермом BMW була 26-річна вагітна. Її та 38-річного водія "Жигулів" доправили до тульчинської лікарні.

Фото з місця трагедії можна подивитися за посиланням.

Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

За таке правопорушення передбачене покарання з максимальним терміном до 10 років позбавлення волі.

Наразі слідчо-оперативній групі належить з'ясувати, хто винен у трагедії, через яку загинули люди.

Раніше ми писали, що в Києві сталася трагічна ДТП з велосипедистом, який намагався об'їхати нетверезого пішохода.

Також ми писали, що У ДТП під Херсоном загинула сім'я "свободівців" з маленькою донькою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП ДТП в Виннице
LITE
Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети
Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети