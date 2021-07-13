ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Винницей беременная на BMW снесла двух женщин на обочине: детали трагедии

Новина українською →
Вінницька область, Вторник 13 июля 2021 10:12
Под Винницей беременная на BMW снесла двух женщин на обочине: детали трагедии Коллаж РБК-Украина: ДТП под Винницей
Автор: Светлана Мащенко

В ДТП в Винницкой области погибли две женщины-пешехода, которые стояли на обочине, еще одна потерпевшая находится в больнице с травмами. Трагедия произошла после столкновения двух автомобилей - BMW и ВАЗ.

Об этом сообщает прес-служба полиции Винницкой области.

Авария произошла 12 июля около 17:40 возле села Аннополь Тульчинского района Винницкой области.

Сразу после ДТП иномарку отбросило на обочину, где в тот момент стояли три местные жительницы. 54-летняя и 64-летняя женщины погибли сразу, а 69-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

За рулем BMW была 26-летняя беременная. Ее и 38-летнего водителя "Жигулей" доставили в тульчинскую больницу.

Фото с места трагедии можно посмотреть по ссылке.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

За такое правонарушение предусмотрено наказание с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следственно-оперативной группе предстоит выяснить, кто виноват в трагедии, из-за которой погибли люди.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло трагическое ДТП с велосипедистом, который пытался объехать нетрезвого пешехода.

Также мы писали, что В ДТП под Херсоном погибла семья "свободовцев" с маленькой дочкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП ДТП в Виннице
LITE
Собор двенадцати апостолов: что нельзя делать в этот день, приметы
Собор двенадцати апостолов: что нельзя делать в этот день, приметы