"Вибити йому скло!" У Києві водій авто перекрив шлях трамваю

Ілюстративне фото (pexels.com)

Автомобіль Mercedes перегородив рух переповненому пасажирами трамваю

У Києві відбулося чергове транспортне непорозуміня. Не розрахувавши ширини проїзної частини та не помітивши на ній трамвайної колії, водій автомобіля Mercedes залишив авто і, за словами очевидців, відправився в магазин за покупками. Про це повідомив "Київ Оперативний" на сторінці Facebook.

Авто перегородило шлях руху трамваю, що викликало не тільки затримку в русі транспортного засобу, але і шквал негативних емоцій, як у пасажирів трамваю, так і у користувачів соцмереж.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Користувач Sanders Savich задається питанням: "Де обіцяне додаток на андроїд для скарг на неправильне паркування в Києві?!!"

"Треба було побити шибки, або пошкребти бік виродку!" - пропонує підписник В'ячеслав Андрущенко.

"Повний трамвай людей рухає цей мерс на ура на 3 метри в бік", - пропонує коментатор події Роман Олексієнко, на що інші читачі написали – пошкодити чужий автомобіль - це кримінальний злочин.

Користувач Володимир Манжура звернув увагу на огорожу тротуару, яка заважає власнику автомобіля припаркувати його на тротуарі: "Спасибі дебілам за жовті стовпчики ліворуч". Тим не менше, якщо б "стовпчиків" не було, то не виключено, що велика частина автомобілів знаходилась на тротуарі, що ускладнило б рух пішоходів.

Скріншоти коментарів під фото (www.facebook/KyivOperativ)

Таке некультурне ставлення водіїв до пасажирів громадського транспорту не перше в столиці.

Раніше повідомлялося, що 26 листопада e Христинівському районі Черкаської області сталося масшабное ДТП, в результаті якого загинули чотири людини.

А у Мелітополі водій маршрутки вибачився перед пасажиром-пільговиком за доставлену образу. Водія маршрутного таксі і пасажира-пенсіонера, інваліда другої групи, запросили в транспортний відділ виконкому для проведення "очної ставки".

Не так давно у Харкові автомобіль Subaru під керуванням 52-річного водія скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Відео: РБК-Україна