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"Выбить ему стекла!" В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

STYLERПроисшествия    26.11.2018 - 19:45
"Выбить ему стекла!" В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю
Иллюстративное фото (pexels.com)

Автомобиль Mercedes преградил движение переполненному пассажирами трамваю

В Киеве произошло очередное транспортное недоразумение. Не рассчитав ширины проезжей части и не заметив на ней трамвайных путей, водитель автомобиля Mercedes оставил авто и, по словам очевидцев, отправился в магазин за покупками. Об этом  сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Автомобиль перегородил путь движения трамваю, что вызвало не только задержку в движении транспортного средства, но и шквал негативных эмоций, как у пассажиров трамвая, так и у пользователей  соцсетей.

&quot;Выбить ему стекла!&quot; В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пользователь Sanders Savich задается вопросом: "Где обещанное приложение на андроид для жалоб на неправильную парковку в Киеве?!!"

"Надо было побить стекла, или процарапать бок уроду!" - предлагает подписчик Вячеслав Андрущенко.

"Полный трамвай людей двигает этот мерс на ура на 3 метра в сторону", - предложил комментатор события Роман Алексеенко, на что другие читатели написали – вредить чужому автомобилю - это уголовное преступление.

Пользователь Володимир Манжура обратил внимание на ограждение тротуара, которое мешают владельцу автомобиля припарковать его на тротуаре: "Спасибо дебилам за желтые столбики слева". Тем не менее, если бы "столбиков" не было, то не исключено, что большая часть автомобилей находилась бы на тротуаре, что затруднило бы движение пешеходов.

&quot;Выбить ему стекла!&quot; В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

&quot;Выбить ему стекла!&quot; В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

&quot;Выбить ему стекла!&quot; В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

&quot;Выбить ему стекла!&quot; В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

Скриншоты комментариев под фото (www.facebook/KyivOperativ)

Подобное невежественное отношение водителей к пассажирам общественного транспорта не первое в столице.

Ранее сообщалось, что в 26 ноября d Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

А в Мелитополе водитель маршрутки извинился перед пассажиром-льготником за доставленную обиду. Водителя маршрутного такси и пассажира-пенсионера, инвалида второй группы пригласили в транспортный отдел исполкома для проведения "очной ставки".

Не так давно в Харькове автомобиль Subaru под управлением 52-летнего водителя совершил наезд на женщину-пешехода.

Видео: РБК-Украина

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