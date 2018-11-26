"Выбить ему стекла!" В Киеве водитель авто перекрыл путь трамваю

Иллюстративное фото (pexels.com)

Автомобиль Mercedes преградил движение переполненному пассажирами трамваю

В Киеве произошло очередное транспортное недоразумение. Не рассчитав ширины проезжей части и не заметив на ней трамвайных путей, водитель автомобиля Mercedes оставил авто и, по словам очевидцев, отправился в магазин за покупками. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Автомобиль перегородил путь движения трамваю, что вызвало не только задержку в движении транспортного средства, но и шквал негативных эмоций, как у пассажиров трамвая, так и у пользователей соцсетей.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Пользователь Sanders Savich задается вопросом: "Где обещанное приложение на андроид для жалоб на неправильную парковку в Киеве?!!"

"Надо было побить стекла, или процарапать бок уроду!" - предлагает подписчик Вячеслав Андрущенко.

"Полный трамвай людей двигает этот мерс на ура на 3 метра в сторону", - предложил комментатор события Роман Алексеенко, на что другие читатели написали – вредить чужому автомобилю - это уголовное преступление.

Пользователь Володимир Манжура обратил внимание на ограждение тротуара, которое мешают владельцу автомобиля припарковать его на тротуаре: "Спасибо дебилам за желтые столбики слева". Тем не менее, если бы "столбиков" не было, то не исключено, что большая часть автомобилей находилась бы на тротуаре, что затруднило бы движение пешеходов.

Скриншоты комментариев под фото (www.facebook/KyivOperativ)

Подобное невежественное отношение водителей к пассажирам общественного транспорта не первое в столице.

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Видео: РБК-Украина