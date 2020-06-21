Вибух багатоповерхівки в Києві: мешканці будинку назвали винуватців трагедії

Мешканці багатоквартирного будинку на Позняках, де вранці 21 червня прогримів вибух, розповіли свої версії події і назвали ймовірних винуватців трагедії.

Так, за словами жінки, що живе на 9 поверсі будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, розповіла, що нещодавно до них приходили газовики, які знімали на повірку прилади обліку побутового газу.

Жінка нічого не стверджує, але підозрює, що газовики після перевірки могли не поставити відповідні заглушки, передають Vesti.

Розповідь мешканців будинку про вибух на Позняках (відео: YouTube/Гарячі новини)

Відзначимо, що деякі очевидці кажуть, що вибух не був схожий на вибух газу і підозрюють, що джерело могло бути іншим.

Ще одні мешканці розповіли, що запах газу з'явився в будинку ще у вівторок ввечері. У середу вранці люди викликали аварійну службу, але вибух стався лише в неділю.

Мешканці будинку на Позняках кажуть, що кілька днів у під'їзді пахло газом (відео: YouTube/Гарячі новини)

Нагадаємо, що вранці, 21 червня, прогримів потужний вибух у багатоповерхівці на Позняках. О 10:47 рятувальники виявили першого загиблого, о 12:00 стало відомо про ще одне знайдене тіло, повідомляє ДСНС. Ще трьох людей витягли живими з-під завалів. Постраждали квартири на п'яти поверхах - від четвертого і вище.

Глава МВС України Арсен Аваков прибув на місце вибуху і заявив, що поліція розглядає дві версії вибуху в будинку в Києві: газ або вибуховий пристрій.

А Віталій Кличко заявив, що будинок планують розбирати. Постраждалі поки будуть жити в інтернаті на Харківському шосе, де їх забезпечать харчуванням.

Особисті речі можна буде забрати після аналізу вибухотехніків щодо ситуації в домі.

Вибух пошкодив бетонну стіну в торці будинку. Рятувальники кажуть, що зберігається небезпека обвалу.

Раніше ми писали, що вибух будинку в Києві показали з висоти пташиного польоту і масштаби вражають.