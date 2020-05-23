ru
ua

Вибух біля офісу Медведчука: з'явилося відео

Новини » Події   

Вибух біля офісу Медведчука влаштували активісти

Біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука стався вибух. Під час акції активісти палять фаєри, кидають димові шашки та вимагають від Мін'юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради. Відео, зняті під час заворушень біля офісу Медведчука, опубліковані в Telegram.

Як повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNEWS, поліції вдалось затримати двох активістів.

"Очевидці повідомили нашому телеграм-каналу, що біля офісу глави партії "За життя" Віктора Медведчука стався вибух. За словами перехожих, спочатку були чутні націоналістичні гасла, потім вибух. Поліція встигла затримати двох активістів. Інші кидали фаєри, змогли втекти", - йдеться в заяві PavlovskyNEWS.

Вибух біля офісу Медведчука потрапив на відео

У Telegram-каналі "Україна 24/7" опублікували відео, на якому видно, як активісти кидають димові шашки.

"Учасники Нацкорпуса палять фаєри та кидають димові шашки. Вони вимагають від Мін'юсту звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією ОПЗЖ державної зради. На асфальті біля входу написи "ОПЗЖ = Росія". Відбуваються сутички з поліцією", - йдеться в повідомленні.

Вибух біля офісу Медведчука потрапив на відео

Прессекретар Медведчука Олег Бабанін повідомив, що в результаті вибуху є постраждалі.

"Там проходила акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву ... Є постраждалі", - заявив він в коментарі "Громадське".

Нагадаємо, що раніше прокуратура Київської області подала позов про витребування двох земельних ділянок площею 34,62 гектара на березі річки Стугна в Обухівському районі, на яких розташований особняк народного депутата Віктора Медведчука.

Автор: Ірина Мельник

► Рада може дозволити зламувати квартири українців через борги за комуналку ► Синоптики не можуть пояснити: в Україну йдуть заморозки
Читати всі новини