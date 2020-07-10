На Закарпатті батько 12-ти дітей прийшов в лікарню з нежитем і помер: розгорається скандал

На Закарпатті у місті Виноградів у лікарні помер батько 12-ти дітей. Родичі вбиті горем, адже він прийшов в медустанову з нежитем, а незабаром його не стало. Сім'я покійного звинувачує лікарів у халатності.

Дружина загиблого Єлизавета Порташ винить у всьому реаніматолога, який нібито відмовився допомагати її чоловікові. Про жінка написала в Facebook, розмістивши відео з лікарями.

Єлизавета розповідає, що чоловік просив у лікаря забрати його в реанімацію, адже йому стало погано в лікарні ввечері наступного дня. Причому ситуація сталася на очах у дітей.

"Хворий Варга І. В. батько 12-ти дітей своїми ногами пішов в лікарню, на другий день ввечері йому стало важко дихати. Він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу, щоб його забрали в реанімацію, але реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини", - пише жінка.

А коли у лікаря запитали, чому чоловікові не надають допомогу, той просто втік.

На Закарпатті помер батько 12-ти дітей (відео: facebook.com/Ліза Порташ)

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік помер від коронавірусу. До лікарні звернувся після того, як лікувався вдома протягом семи днів. І медики були безсилі. Про це повідомляють Новини Закарпаття.

Пізніше на подію відреагував директор Виноградівської районної лікарні Олександр Мілюков, пише Перший com.ua. Він заявив, що зараз ведеться службове розслідування щодо можливих порушень, причин і умов, які призвели до летального результату. Медик додав, що лікарні переповнені.

Раніше ми писали, що під Львовом загинула породілля і постраждав малюк. Тепер лікарі підуть під суд.