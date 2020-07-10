На Закарпатье отец 12-ти детей пришел в больницу с насморком и умер: разгорается скандал

На Закарпатье в городе Виноградов в больнице умер отец 12-ти детей. Родственники убиты горем, ведь он пришел в медучреждение с насморком, а вскоре его не стало. Семья покойного обвиняет врачей в халатности.

Супруга погибшего Елизавета Порташ винит во всем реаниматолога, который якобы отказался помогать ее мужу. Об женщина написала в Facebook, разместив видео с врачами.

Елизавета рассказывает, что муж просил у врача забрать его в реанимацию, ведь ему стало плохо в больнице вечером следующего дня. Причем ситуация произошла на глазах у детей.

"Больной Варга И. В. отец 12-ти детей своими ногами пошел в больницу, на второй день вечером ему стало трудно дышать. Он сам просил, со слезами на глазах умолял, просил о помощи, чтобы его забрали в реанимацию, но реаниматолог Зейкан ему отказал без причины", - пишет женщина.

А когда у врача спросили, почему мужчине не оказывают помощь, тот просто убежал.

На Закарпатье умер отец 12-ти детей (видео: facebook.com/Лиза Порташ)

По информации местных СМИ, мужчина умер от коронавируса. В больницу обратился после того, как лечился дома в течение семи дней. И врачи были уже бессильны. Об этом сообщают Новини Закарпаття.

Позже на происшествие отреагировал директор Виноградовской районной больницы Александр Милюков, пишет Первый com.ua. Он заявил, что сейчас ведется служебное расследование относительно возможных нарушений, причин и условий, которые привели к летальному исходу. Медик добавил, что больницы переполнены.

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