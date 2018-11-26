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Дітям стало погано: пасажири поїзда Херсон-Запоріжжя потрапили в лікарню

STYLERПодії    26.11.2018 - 15:21
Дітям стало погано: пасажири поїзда Херсон-Запоріжжя потрапили в лікарню
Колаж РБК-Україна

Діти скаржилися на першіння в горлі і ускладнене дихання

Вранці 26 листопада о 5:25 ранку в службу 103 надійшов дзвінок від співробітників медпункту, розташованого на вокзалі Запоріжжя-1. Чоловік повідомив, що потрібна допомога медиків дітям, які їхали в поїзді з Херсона в Запоріжжі. Про інцидент пише портал 061.ua.

За словами голови незалежної профспілки лікарів "швидкої допомоги" Анатолія Сидоренка, діти скаржилися на першіння в горлі і ускладнене дихання.

"Всього в поїзді було 26 осіб, за допомогою звернулося 13, госпіталізовано 2 людини. Діагноз - отруєння продуктами горіння", - повідомив він.

На місці події працювало три бригади "швидкої". Постраждалі діти доставлені до п'ятої дитячої лікарні Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що в покинутому будинку одного з сіл Білгород-Дністровського району Одеської області виявили тіло 9-річної дівчинки. На тілі дитини були помітні ознаки насильства.

Також медики назвали п'ять найбільш отруйних продуктів, які назавжди слід прибрати з повсякденного раціону.

Нагадаємо, спеціалісти назвали причину облисіння понад 150 дітей у Чернівцях.

Відео: РБК-Україна

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