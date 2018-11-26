Детям стало плохо: пассажиры поезда Херсон-Запорожье попали в больницу

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Дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание

Утром 26 ноября в 5:25 утра в службу 103 поступил звонок от сотрудников медпункта, расположенного на вокзале Запорожье-1. Звонивший сообщил, что требуется помощь медиков детям, которые ехали в поезде из Херсона в Запорожье. Об инциденте пишет портал 061.ua.

По словам главы независимого профсоюза врачей "скорой помощи" Анатолия Сидоренко, дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание.

"Всего в поезде было 26 человек, за помощью обратилось 13, госпитализировано 2 человека. Диагноз - отравление продуктами горения", - сообщил он.

На месте происшествия работало три бригады "скорой". Пострадавшие дети доставлены в пятую детскую больницу Запорожья.

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме одного из сел Белгород-Днестровского района Одесской области обнаружили тело 9-летней девочки. На теле ребенка были заметны признаки насилия.

Также медики назвали пять самых ядовитых продуктов, которые навсегда следует убрать из повседневного рациона.

Напомним, специалисты назвали причину облысения более 150 детей в Черновцах.

Видео: РБК-Украина