Заборонили його фотографії: нові деталі самогубства школяра в Конотопі

У Конотопі школяр вчинив суїцид, вистрибнувши з дев'ятого поверху багатоповерхового будинку. Після страшної трагедії в київській школі №94 розгорівся скандал з фотографіями загиблого Сергія Петрука. Адміністрація навчального закладу заборонила вішати пам'ятний колаж з його зображеннями. Про це розповіла журналістка Леся Москаленко у своєму Facebook.

За її словами, шкільні вчителі хотіли повісити колаж, але були змушені виправдовувати рішення колег.

"Ми з мамою Сергійка, Юлією Петрук, хвилювалися. Директор школи, якої, за словами класної керівниці і належало рішення заборонити зображення Сергія в школі, в студію сьогодні не прийшла. Натомість, захищати честь школи послали кількох вчителів. Хороших. Тих, які ніколи не ображали дітей, не труїли Сергія. Мені було щиро шкода тих жінок, які, здається, охоче б дозволили той колаж, їх очі говорили про це. А вголос вони говорили щось про те, що це рішення колегіальне, а не директора, що, дивлячись на фото Сергія, діти можуть думати про самогубство. Але це звучало якось непереконливо. Аудиторія, схоже, теж була на нашій стороні", - пише Москаленко, яка розповіла деталі телеканалу "Інтер".

Журналістка також написала, що в розслідуванні справи мамі загиблого школяра допомагають адвокати і депутати.

Школяр вчинив суїцид в Конотопі – несподівані подробиці інциденту (фото: facebook.com/lesya.moskalenko)

"Відчуття було таке, що правда перемагає! До цього був брифінг з депутатом Оксаною Білозір у ВР, вона пообіцяла допомагати. Свою підтримку пообіцяло жіноче депутатське об'єднання "За сімейні цінності". Сьогодні на програмі знайшлася адвокат, яка готова допомагати Юлі. Вже було відчуття, що ми всі разом ще трохи натиснемо на слідство і отримаємо відповіді, що ж штовхнуло Сергійка на фатальний крок. Що це було? Якась біда, якою він не міг ділитися, якийсь препарат, якась нова смертельна гра?" - додала вона.

Після зйомок мама загиблого Сергія дізналася про те, що кримінальну справу закрили.

"І сьогодні ввечері мама Сергійка дізналася, що провадження закрито. Закрив його слідчий, який два місяці ховався від мами Сергія, їздив на картоплю, поминки, відпустку... Чи опитані свідки, чи включали телефон Сергія, де результати аналізу крові, який у нього взяли відразу після того, як він загинув? Ніхто нічого не знає. Такі зусилля, стільки зроблено, а слідчий два місяці тягнув, ховався і тепер закрив справу...", – додала Москаленко.

Школяр вчинив суїцид в Конотопі – несподівані подробиці інциденту (фото: facebook.com/lesya.moskalenko)

Слід нагадати, що незадовго до загибелі Сергій Петрук поскаржився мамі, що йому складно в школі. Мама Сергія збиралася на наступний навчальний рік перевести його до іншого навчального закладу, але не встигла.

Нагадаємо, що батьки звинуватили киянку в роздуванні скандалу в дитячому саду.

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