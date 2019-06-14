Зарізав дитину і собаку під Одесою: жорстокого вбивцю не посадять у в'язницю

Вбивцю дитини і собаки під Одесою визнали неосудним (колаж: РБК-Україна)

Під час вбивства злочинець не усвідомлював свої дії

Вбивця дитини і собаки в Одеській області уникнув кримінальної відповідальності, оскільки чоловіка визнали неосудним і помістили у психіатричну установу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в області.

Нагадаємо, трагедія сталася в січні 2019 року в селі Іваново Лиманського району. 45-річний чоловік у приступі агресії зарізав 14-річну дівчинку, яка прийшла в гості до його племінниці. Після чого неадекват розправився і з собакою, яка в цей момент була в будинку.

Тепер же стало відомо, що медична експертиза знайшла відхилення в психіці жорстокого вбивці і визнала його неосудним.

Вбивцю дитини і собаки під Одесою визнали неосудним (колаж: РБК-Україна)

Експерти прийшли до висновку, що в момент скоєння злочину 45-річний чоловік через порушення психіки не усвідомлював свої дії.

Вбивцю за клопотанням прокуратури помістили в психіатричний заклад суворого режиму.

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