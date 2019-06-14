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Зарезал ребенка и собаку под Одессой: жестокого убийцу не посадят в тюрьму

STYLERПроисшествия    14.06.2019 - 17:35
Зарезал ребенка и собаку под Одессой: жестокого убийцу не посадят в тюрьму
Убийцу ребенка и собаки под Одессой признали невменяемым (коллаж: РБК-Украина)

Во время убийства преступник не осознавал свои действия

Убийца ребенка и собаки в Одесской области избежал уголовной ответственности, поскольку мужчину признали невменяемым и поместили в психиатрическое учреждение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в области.

Напомним, трагедия произошла в январе 2019 года в селе Иваново Лиманского района. 45-летний мужчина в приступе агрессии зарезал 14-летнюю девочку, которая пришла в гости к его племяннице. После чего неадекват расправился и с собакой, которая в этот момент была в доме.

Теперь же стало известно, что медицинская экспертиза нашла отклонения в психике жестокого убийцы и признала его невменяемым.

Зарезал ребенка и собаку под Одессой: жестокого убийцу не посадят в тюрьму

Убийцу ребенка и собаки под Одессой признали невменяемым (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления 45-летний мужчина из-за нарушений психики не осознавал свои действия.

Убийцу по ходатайству прокуратуры поместили в психиатрическое учреждение строго режима.

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