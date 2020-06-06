Під Житомиром побили "Слугу народу" до втрати свідомості: що відомо

Народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Заславського побили під час бійки, після чого політик втратив свідомість. Інцидент стався на автозаправці під Житомиром, і зараз поліція відкрила кримінальне провадження.

Постраждалий нардеп отримав травми - садна і подряпини обличчя. Про це повідомляє Житомир.info.

Зазначається, що сам інцидент стався пізно ввечері 5 червня на автозаправці ОККО біля села Зарічани Житомирського району.

"Сталася бійка між двома чоловіками, під час якої один з її учасників втратив свідомість і впав на землю", - йдеться в матеріалі.

Після цього викликали поліцію. На місці працювала слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу.

Заславський від госпіталізації відмовився, але отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

Правоохоронці підтвердили журналістам видання факт події та додали, що зараз встановлюються всі обставини цього інциденту.

Юрій Заславський народився в 1982 році. Він проживає в Хмельницькому. Є членом депутатської фракції "Слуги народу". Також він член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, а ще - член групи з міжпарламентських зв'язків з низкою держав.

Як зазначається на сайті Ради, Заславський на момент обрання був директором ТОВ "Макрус ЛТД".

Нардеп Юрій Заславський (Фото: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що в травні у Києві пограбували народного депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Савченко.

Додамо, що нещодавно київський депутат жорстко побив дружину до синців, але свою вину він заперечує.