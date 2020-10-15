Журналісти звинуватили депутата Дніпропетровської облради в побитті та пограбуванні

В "Стоп корупції" висловили стурбованість щодо небезпек, у яких опиняються українські журналісти

14 жовтня у Дніпропетровській області стався зухвалий напад на знімальну групу проекту журналістських розслідувань "Стоп корупції". Журналісти стверджують, що їх побили представники депутата місцевої облради Володимира Роя.

Зазначається, що в цей день журналісти працювали за редакційним завданням в рамках журналістського розслідування про порушення під час передвиборчого процесу в Дніпропетровській області в селі Грушовато-Криничне.

"На той момент наша група перебувала на вулиці Лесі Українки, де ми знімали коптером види села і будинок одного з передбачуваних фігурантів розслідування. Коли ми закінчили та збиралися, щоб повертатися - під'їхав автомобіль Audi Q8, за кермом якого був депутат облради Володимир Рой. Спочатку він заблокував рух нашого автомобіля та виїзд нашого транспорту. А потім намагався здійснити наїзд на члена знімальної групи", - розповів потерпілий журналіст Артем Поліковський.

За його словами, трохи пізніше на місце прибули молодики охоронної фірми у зеленій формі та без розпізнавальних знаків, які напали та пограбували знімальну групу.

"Спочатку приїхала Toyota Land Cruiser з двома невідомими чоловіками. Наша група викликала поліцію. Приблизно о 14:10 під'їхав Reno Duster, з якого вийшли троє в спецформі темно-зеленого кольору і в балаклавах. Вони силою забрали робочу техніку та особисті речі. У Олега, оператора, забрали всі особисті речі. Паспорт, документи, гроші, а також відеокамеру, мікрофон і сумку. У Олега обшукали всі кишені, повалили обличчям в землю і били. Мене штовхали об паркан, а потім забрали телефон. Так само нападники побили ще одного чоловіка, що був поруч із нами. Рой стояв поруч та наказував їм, що робити. Саме він наказав забрати всю нашу техніку", - додають журналісти.

Що робити, якщо ти незаконно привласнив землю? А варіант повернути вкрадене — не розглядається. Треба найняти приватну охорону, а «смотрящім» поставити рідного брата. Схоже, так вирішує справи бізнесмен з Дніпропетровщини Володимир Рой. Опубліковано Стоп корупції Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

На місці події працювали правоохоронці. Вони прийняли заяву від журналістів та порушили кримінальне провадження за ст. 171 ККУ "Перешкоджання законній професійній діяльності журналісті".

Наразі юридичний відділ ГО "Стоп корупції" готує клопотання на перекваліфікацію даної статті на ст. 345/1 "Погроза або насильство щодо журналіста".

"Ми розуміємо, що такі дії були вчинені в результаті виконання журналістами своєї професійної діяльності, отже розглядаємо ключовою ст. 345/1. Також ми вбачаємо в даних діях елементи ст.178 ККУ "Розбій та напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством та вчинений групою осіб". Нами готується звернення до МВС, Нацполіції України та Офісу Генпрокурора. Ми просимо дані компетентні органи взяти справу під свій особистий контроль. Ми просимо вчинити всі дії задля встановлення нападників та повернення майна журналістам", – зазначила керівник юридичного департаменту організації Роксолана Арійончик.

Вона також наголосила на стурбованості та занепокоєності щодо небезпек, у яких опиняються українські журналісти, та щодо безкарності винних осіб.

Нагадаємо, Володимир Рой - чинний депутат Дніпропетровської облради і планує подовжити свої повноваження та знову балотується на цю посаду.