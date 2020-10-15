Журналисты обвинили депутата Днепропетровского облсовета в избиении и ограблении

В "Стоп коррупции" выразили обеспокоенность относительно опасностей, в которых оказываются украинские журналисты

14 октября в Днепропетровской области произошло дерзкое нападение на съемочную группу проекта журналистских расследований "Стоп коррупции". Журналисты утверждают, что их избили представители депутата местного облсовета Владимира Роя.

Отмечается, что в этот день журналисты работали по редакционному заданию в рамках журналистского расследования о нарушениях в ходе предвыборного процесса в Днепропетровской области в селе Грушовато-Криничное.

"На тот момент наша группа находилась на улице Леси Украинки, где мы снимали коптером виды села и дом одного из предполагаемых фигурантов расследования. Когда мы закончили и собирались, чтобы возвращаться - подъехал автомобиль Audi Q8, за рулем которого был депутат облсовета Владимир Рой. Сначала он заблокировал движение нашего автомобиля и выезд нашего транспорта. А потом пытался совершить наезд на члена съемочной группы", - рассказал пострадавший журналист Артем Поликовский.

По его словам, чуть позже на место прибыли парни охранной фирмы в зеленой форме и без опознавательных знаков, которые напали и ограбили съемочную группу.

"Сначала приехала Toyota Land Cruiser с двумя неизвестными мужчинами. Наша группа вызвала полицию. Примерно в 14:10 подъехал Reno Duster, из которого вышли трое в спецформе темно-зеленого цвета и в балаклавах. Они силой забрали рабочую технику и личные вещи. У Олега, оператора, забрали все личные вещи. Паспорт, документы, деньги, а также видеокамеру, микрофон и сумку. У Олега обыскали все карманы, повалили лицом в землю и били. Меня толкали об забор, а потом забрали телефон. Так же нападавшие избили еще одного мужчину, что был рядом с нами. Рой стоял рядом и приказывал им, что делать. Именно он приказал забрать всю нашу технику", - добавляют журналисты.

Что делать, если ты незаконно присвоил землю? А вариант вернуть украденное — не рассматривается. Надо нанять частную охрану, а «смотрящим» поставить родного брата. Похоже, так решает дела бизнесмен из Днепропетровщины Владимир Рой. Опубликовано Стоп коррупции Понедельник, 12 октября 2020 г.

На месте происшествия работали правоохранители. Они приняли заявление от журналистов и возбудили уголовное производство по ст. 171 УК "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

В настоящее время юридический отдел ОО "Стоп коррупции" готовит ходатайство на переквалификацию данной статьи на ст. 345/1 "Угроза или насилие в отношении журналиста".

"Мы понимаем, что такие действия были совершены в результате выполнения журналистами своей профессиональной деятельности, следовательно, рассматриваем ключевой ст. 345/1. Также мы усматриваем в данных действиях элементы ст.178 УК "Разбой и нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием и совершенное группой лиц". Нами готовится обращение в МВД, Нацполицию Украины и Офиса Генпрокурора. Мы просим данные компетентные органы взять дело под свой личный контроль. Мы просим совершить все действия, направленные на установление нападавших и возвращении имущества журналистам", - отметила руководитель юридического департамента организации Роксолана Арийончик.

Она также отметила обеспокоенности и озабоченности относительно опасностей, в которых оказываются украинские журналисты, и о безнаказанности виновных.

Напомним, Владимир Рой - действующий депутат Днепропетровского облсовета и планирует продлить свои полномочия и вновь баллотируется на эту должность.