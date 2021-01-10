Страшна авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники виявили останки тіл загиблих (відео)

Катастрофа в Індонезії (колаж: РБК-Україна)

9 січня в Індонезії недалеко від Джакарти через кілька хвилин після вильоту з аеропорту розбився лайнер Boeing 737-500, на борту якого знаходилося понад 60 осіб. Пошукові роботи тривають досі, однак рятувальникам вже вдалося виявити частину останків тіл загиблих.

За інформацією журналістів, між островами Лаки і Ланканг виявлені уламки фюзеляжу, розфарбованого в кольори авіаперевізника, електропроводку, шасі. Начальник регіональної поліції підтвердив, що знахідки у ймовірного місця аварії літака були поміщені в чорний пакет і передані на експертизу. Про це пише місцеве видання Detik.

Під час пошукової операції були також знайдені речі однієї з жертв.

Ймовірне місце катастрофи літака Boeing 737-500, який здійснював рейс Джакарта - Понтіанак, оточене рятувальниками й там досі ведуться пошукові роботи. Більш того, співробітникам МНС вдалося зафіксувати сигнали, які, ймовірно, походять від бортових самописців.

Після падіння літака самописці можуть перебувати на глибині до 23 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів через чотири хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти. Пізніше підтвердилася інформація про катастрофу, на борту було 62 пасажирів і членів екіпажу.

Варто нагадати, що раніше була названа попередня версія аварії індонезійського літака.

Також в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.