Жуткая авиакатастрофа в Индонезии: спасатели обнаружили останки тел погибших (видео)

Катастрофа в Индонезии (коллаж: РБК-Украина)

9 января в Индонезии недалеко от Джакарты через несколько минут после вылета из аэропорта разбился лайнер Boeing 737-500, на борту которого находилось более 60 человек. Поисковые работы длятся до сих пор, однако спасателям уже удалось обнаружить часть останков тел погибших.

По информации журналистов, между островами Лаки и Ланканг обнаружены обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси. Начальник региональной полиции подтвердил, что находки у вероятного места крушения самолета были помещены в черный пакет и переданы на экспертизу. Об этом пишет местное издание Detik.

Во время поисковой операции также были найдены вещи одной из жертв.

Вероятное место крушения самолета Boeing 737-500, который совершал рейс Джакарта - Понтианак, окружено спасателями и там до сих пор ведутся поисковые работы. Более того, сотрудникам МЧС удалось зафиксировать сигналы, которые, вероятно, исходят от бортовых самописцев.

После падения самолета самописцы могут находиться на глубине до 23 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Позже подтвердилась информация о крушении, на борту было 62 пассажиров и членов экипажа.

Стоит напомнить, что ранее была названа предварительная версия крушения индонезийского самолета.

Также в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.