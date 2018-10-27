Моторошний "флешмоб": у Дніпрі за день повідомили про мінування 21 будівлі

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Повідомляється, що "метою" псевдо-терористів стали фітнес-клуби, готелі і бізнес-центри

27 жовтня в Дніпрі протягом дня була замінована 21 будівля (станом на 18:40). Дзвінки в МНС почали надходити ще вночі і тривають до цього часу. До цього 26 жовтня у Дніпрі закрили Амурський міст через повідомлення про мінування. Метою псевдо-терористів стали фітнес-клуби, готелі і бізнес-центри, повідомляє Інформатор.

В ніч на 27 число під загрозою вибуху виявилося сім готелів Дніпра — готелі "Дніпропетровськ", "Асторія", "Reikartz", "Заграва", "8 миля", комплекси "Bartolomeo" і "Хуторок". Після перевірки всіх об'єктів співробітники спеціальних служб були змушені перевіряти фітнес-клуби. Видання повідомляє, що як мінімум вісім спортивних центрів та мешканців будинків, в яких розташовуються заклади, були в екстреному порядку евакуйовані. Станом на 18:40 в жодному з вищезгаданих об'єктів не було вибухонебезпечних речовин.

Наступними учасниками моторошного "флешмобу" стали працівники, відвідувачі та орендарі офісів в декількох бізнес-центрах. Серед них — "Даллас" на вулиці Будівельників, Enigma на Шевченка, "Сходинки" на Барикадній, "Куб" на Набережній Перемоги, "Цитадель" на Святослава Хороброго і Continent на проспекті Гагаріна. Знову ж таки, точну кількість всіх "уражених" об'єктів невідомо.

За інформацією, отриманою від неофіційних джерел, в одній з кімнат кожного об'єкта нібито закладена бомба і рахунок йде на хвилини. Уже за відпрацьованою схемою правоохоронці евакуювали всіх, хто знаходився в приміщенні, оточили територію, викликали бригаду ДСНС і вибухотехніків. Більшість бізнес-центрів співробітники спецслужб оглянули і ніяких небезпечних і тим більше вибухових речовин не виявили. Про те, чи будуть ще виклики протягом дня — не відомо.

Нагадаємо, що у Львові близько 800 людей евакуювали через повідомлення про мінування вокзалу.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львові повідомили про замінування десяти будівель.

Відео: (video.rbc.ua)