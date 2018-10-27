Жуткий "флешмоб": в Днепре за день сообщили о минировании 21 здания

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Сообщается, что "целью" псевдо-террористов стали фитнес-клубы, отели и бизнес-центры

27 октября в Днепре в течение дня было заминировано 21 здание (по состоянию на 18:40). Звонки в МЧС начали поступать еще ночью и длятся до этого времени. До этого 26 октября в Днепре закрыли Амурский мост из-за сообщения о минировании. Целью псевдо-террористов стали фитнес-клубы, отели и бизнес-центры, сообщает Информатор.

В ночь на 27 число под угрозой взрыва оказалось семь гостиниц Днепра — отели "Днепропетровск", "Астория", "Reikartz", "Заграва", "8 миля", комплексы "Bartolomeo" и "Хуторок". После проверки всех объектов сотрудники специальных служб были вынуждены проверять фитнес-клубы. Издание сообщает, что как минимум восемь спортивных центров и жителей домов, в которых располагаются заведения, были в экстренном порядке эвакуированы. По состоянию на 18:40 ни в одном из вышеупомянутых объектов не было взрывоопасных веществ.

Следующими участниками жуткого "флешмоба" стали сотрудники, посетители и арендаторы офисов в нескольких бизнес-центрах. Среди них — "Даллас" на улице Строителей, Enigma на Шевченко, "Ступени" на Баррикадной, "Куб" на Набережной Победы, "Цитадель" на Святослава Храброго и Continent на проспекте Гагарина. Опять же, точное количество всех "пораженных" объектов неизвестно.

По информации, полученной от неофициальных источников, в одной из комнат каждого объекта якобы заложена бомба и счет идет на минуты. Уже по отработанной схеме правоохранители эвакуировали всех, кто находился в помещении, оцепили территорию, вызвали бригаду ГСЧС и взрывотехников. Большинство бизнес-центров сотрудники спецслужб осмотрели и никаких опасных и тем более взрывчатых веществ не обнаружили. О том, будут ли еще вызовы в течение дня — не известно.

Напомним, что во Львове около 800 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании вокзала.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львове сообщили о минировании десяти зданий.

Видео: (video.rbc.ua)