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У зоні відчуження ЧАЕС зловили рекордну групу сталкерів

STYLERПодії    24.10.2018 - 09:58
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Любителям екстремального туризму загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У Київській області в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції близько відселеного села Залісся поліцейські затримали групу з дев'яти сталкерів 21, 24, 26, 34 і 43 років, серед яких одна жінка. Про це як повідомили у відділ комунікації поліції в Київській області.

Стосовно любителів екстремального туризму були складені адмінпротоколи. Їм загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У поліції розповіли, що матеріали були направлені до Іванівського райсуду Київської області для прийняття рішення.

Як наголосили правоохоронці, за останній час це найбільша кількість виявлених сталкерів, затриманих на території зони відчуження.

Раніше ми писали про те, що в Чорнобильській зоні прикордонники спільно з поліцією виявили і затримали 19-річного поляка-сталкера.

Перед цим поліція затримала в зоні Чорнобильської атомної електростанції цілу групу сталкерів.

Нагадаємо, що в минулому році в зоні відчуження ЧАЕС загинув сталкер - громадянин Білорусі заліз на станцію башту, однак не розрахував свої сили і зірвався з 15-метрової висоти.

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Відео: РБК-Україна

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