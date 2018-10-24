ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В зоне отчуждения ЧАЭС поймали рекордную группу сталкеров

STYLERПроисшествия    24.10.2018 - 09:58
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Любителям экстремального туризма грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан

В Киевской области в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции около отселенного села Залесье полицейские задержали группу из девяти сталкеров 21, 24, 26, 34 и 43 лет, среди которых была одна женщина. Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В отношении любителей экстремального туризма были составлены админпротоколы. Им грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В полиции рассказали, что материалы были направлены в Ивановский райсуд Киевской области для принятия решения.

Как подчеркнули правоохранители, за последнее время это самое большое количество обнаруженных сталкеров, задержанных на территории зоны отчуждения.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне пограничники совместно с полицией выявили и задержали 19-летнего поляка-сталкера.

Перед этим полиция задержала в зоне Чернобыльской атомной электростанции целую группу сталкеров.

Напомним, что в прошлом году в зоне отчуждения ЧАЭС погиб сталкер - гражданин Беларуси залез на радиолокационную башню, однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты.

Ранее сообщалось:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины полицияЧАЭСсталкеры
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь