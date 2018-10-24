В зоне отчуждения ЧАЭС поймали рекордную группу сталкеров

Фото: коллаж РБК-Украина

Любителям экстремального туризма грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан

В Киевской области в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции около отселенного села Залесье полицейские задержали группу из девяти сталкеров 21, 24, 26, 34 и 43 лет, среди которых была одна женщина. Об этом сообщили в отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В отношении любителей экстремального туризма были составлены админпротоколы. Им грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В полиции рассказали, что материалы были направлены в Ивановский райсуд Киевской области для принятия решения.

Как подчеркнули правоохранители, за последнее время это самое большое количество обнаруженных сталкеров, задержанных на территории зоны отчуждения.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне пограничники совместно с полицией выявили и задержали 19-летнего поляка-сталкера.

Перед этим полиция задержала в зоне Чернобыльской атомной электростанции целую группу сталкеров.

Напомним, что в прошлом году в зоне отчуждения ЧАЭС погиб сталкер - гражданин Беларуси залез на радиолокационную башню, однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты.

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Видео: РБК-Украина