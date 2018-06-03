"Дракон Драконів": Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію

Лозниця - наймолодший лауреат кінофестивалю

Український кінорежисер Сергій Лозниця отримав чергову престижну кінопремію. Тепер – польського кінофестивалю в Кракові. Про це повідомляє "Польське радіо".

Український кінорежисер-документаліст і сценарист Сергій Лозниця отримав престижну кінопремію "Дракон Драконів" на польському кінофестивалі, який пройшов у Кракові. Почесну статуетку кінорежисерові вручили під час 58-го Краківського кінофестивалю.

Премія Smok Smokоw ("Дракон Драконів") існує з 1998 року і вручає її рада Краківської кінофундації, яка є організатором Краківського міжнародного фестивалю. Цією премією нагороджують в знак подяки за внесок у розвиток світового кінематографа в області документального та анімаційного кіно.

Сергій Лозниця став 21 лауреатом премії "Дракон Драконів", а також наймолодшим режисером в історії фестивалю, якого удостоїли цієї премії.

Серед лауреатів, які були відзначені цією премією раніше, були такі відомі кінорежисери, продюсери, сценаристи та актори, як Казімєж Карабаш, Алан Кінг, Альберт Мейслес, Єжи Куця, Поль Дріссен, Вернер Херцог, Стівен і Тімоті Куай, і Рауль Серве.

"Можу сказати, що Краківський кінофестиваль - це мій фестиваль. Я приїхав сюди зі своїм першим фільмом і потім кожну мою наступну документальну стрічку показували тут. А тому, в цьому сенсі Краків - це моє місто", - підкреслив режисер під час вручення премії.

Як повідомили організатори фестивалю, Сергій Лозниця отримав цю премію за послідовний, дуже оригінальний і продуктивний формальний пошук.

Крім того, члени міжнародного журі кінофестивалю провели акцію солідарності з українським режисером і полоненим Кремля Олегом Сенцовим, який вже майже 20 днів голодує, вимагаючи від Кремля звільнити з російських тюрьм всіх українських політв'язнів. Вони підняли таблички з написом #SaveOlegSentsov.

Польська кіноакадемія під час минулорічного фестивалю символічно взяла під свою опіку Сенцова, ініціюючи міжнародні заходи і закликаючи російську владу звільнити українського політв'язня.

До речі, українського режисера нагородили на Каннському фестивалі за кращу експериментальне кіно.

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Відео: video.rbc.ua