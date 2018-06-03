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"Дракон Драконов": Сергей Лозница получил престижную кинопремию

STYLERКино        03.06.2018 - 20:55
Фото: Сергей Лозница (facebook.com/bykvu)
Фото: Сергей Лозница (facebook.com/bykvu)

Лозница - самый молодой лауреат кинофестиваля

Украинский кинорежиссер Сергей Лозница получил очередную престижную кинопремию. Теперь – польского кинофестиваля в Кракове. Об этом сообщает "Польське радіо".

Украинский кинорежиссер-документалист и сценарист Сергей Лозница получил престижную кинопремию "Дракон Драконов" на польском кинофестивале, который прошел в Кракове. Почетную статуэтку кинорежиссеру вручили во время 58-го Краковского кинофестиваля.

Премия Smok Smokоw ("Дракон Драконов") существует с 1998 года и вручает ее совет Краковского кинофонда, который является организатором Краковского международного фестиваля. Этой премией награждают в знак благодарности за вклад в развитие мирового кинематографа в области документального и анимационного кино.

Сергей Лозница стал 21 лауреатом премии "Дракон Драконов", а также самым молодым режиссером в истории фестиваля, которого удостоили этой премии.

Среди лауреатов, которые были отмечены этой премией ранее, были такие известные кинорежиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры, как Казимеж Карабаш, Алан Кинг, Альберт Мейслес, Ежи Куця, Поль Дриссен, Вернер Херцог, Стивен и Тимоти Куай, и Рауль Серве.

"Могу сказать, что Краковский кинофестиваль - это мой фестиваль. Я приехал сюда со своим первым фильмом и затем каждую мою следующую документальную ленту показывали здесь. А потому, в этом смысле Краков - это мой город", - подчеркнул режиссер во время вручения премии.

Как сообщили организаторы фестиваля, Сергей Лозница получил эту премию за последовательный, очень оригинальный и продуктивный формальный поиск.

Кроме того, члены международного жюри кинофестиваля провели акцию солидарности с украинским режиссером и пленником Кремля Олегом Сенцов, который уже почти 20 дней голодает, требуя от Кремля освободить из российских тюрьм всех украинских политзаключенных. Они подняли таблички с надписью #SaveOlegSentsov. 

Польская киноакадемия во время прошлогоднего фестиваля символично приняла под свою опеку Сенцова, инициируя международные мероприятия и призывая российские власти освободить украинского политзаключенного.

Кстати, украинского режиссера наградили на Каннском фестивале за лучшее экспериментальное кино.

Рекомендуем посмоотреть: Олег Сенцов. Один в поле воин

Видео: video.rbc.ua

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Теги: кино, кинофестивали, Лозница
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