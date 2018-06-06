Кіно-бомба за $ 900 тисяч: в Україні знімають видовищний "голлівудський" бойовик

Знімальна група фільму "Понад усе" поставила для себе амбітну мету – зламати стереотипи про український кінематограф

Зняти якісний і комерційно успішний фільм в Україні – завдання не з легких: лише деякі з фільмів українського виробництва дійсно приносять гарний прибуток. Але з таким завданням планує впоратися знімальна група фільму "Понад усе". Крім того, хлопці хочуть зламати стереотип про те, що українські фільми – неякісні.

"2025 Україна. Напередодні приїзду комісії з ЄС відбувається жорстоке вбивство прес-аташе Консула Польщі, громадськість приголомшена цією резонансною подією. Двоє колег, Андрій і Павло, стають випадковими свідками вбивства, що в результаті перетворює їх у головних підозрюваних. За ними полює СБУ, поліція і найманці, але тільки один детектив розуміє, що все це було зфабриковано. Щоб виплутатися з ситуації, що склалася, Андрій змушений згадати своє військове минуле і звернутися за допомогою до старого друга батька - міністра, який погоджується заховати хлопців і допомогти їм".

Відео Трейлер фільму "Понад Усе" (Youtube-канал Сергій Шляхтюк)

Так починається фільм "Понад усе".

Напередодні початку зйомок першого українського бойовика ми зустрілися з режисером і продюсером фільму Сергієм Шляхтюком і виконавчим продюсером Антоном Мормулем, щоб поговорити про те, як зняти якісний фільм в Україні.

Боротьба з корупцією, пошук себе і трохи романтики

Сергій Шляхтюк зараз, мабуть, один з найбільш яскравих і талановитих представників нового українського кінематографу. Крім режисерської діяльності, він має більше десяти років досвіду зйомок в українських і зарубіжних проектах.

"Мені ближче саме сюжети: це майже всі мої кліпи, це невеликі музичні фільми. Люди завжди любили і не переставали любити історії, так само і я. Тому можу сміливо сказати, що фільми мені набагато ближчі", - говорить Сергій Шляхтюк.

Кожна відеоробота для режисера – як іспит, каже він. Одним з таких "іспитів" для знімальної групи стане фільм "Понад усе", підготовка до зйомок якого проходить у Києві.

Фото: Головну роль у фільмі "Понад усе" зіграє Роман Станкевич (прес-служба)

За словами Сергія Шляхтюка, головна ідея фільму - це нова, сильна, незалежна Україна.

"Але починається вона не з протестів і силових дій. Ні. Починається вона в свідомості людей. Перш за все - з любові до своєї батьківщини. З прищеплення правильних цінностей. Фільм націлений на різну вікову категорію. Кожному фільм дасть поживу для розуму. Ну і якісну, красиву історію з екшеном і зашкалюючим адреналіном", - розповідає він.

"У фільмі "Понад усе" ми торкнемося багатьох аспектів. Пошук себе, боротьби з корупцією, будуть трохи романтики, красива любовна історія і злегка трагічний кінець", - говорить Антон Мормуль.

У фільмі знімуться голлівудські актори

Знімальна група вирішила зібрати для процесу створення фільму чималу суму - 900 тисяч доларів. Але в команді впевнені, що це цілком підйомна сума, яка дозволить зняти дійсно хороший фільм. Виконавчий продюсер Антон Мормуль каже, що для якісного фільму це як раз відповідна сума. А якщо порівнювати з Голлівудом, то це навіть маленький бюджет.

"50 мільйонів доларів – це середній бюджет фільму для Голлівуду. Звертатися до інвесторів вперше, звичайно, непросто. Але коли показуєш якісну роботу, тобі починають вірити, адже люди вже бачать якийсь результат. Саме для цього ми зняли відеоролик-тизер, що представляє майбутній фільм, щоб вже було видно, що це буде за робота", - говорить Антон Мормуль.

Фото: Кадри зі зйомок трейлеру фільму "Понад усе" (прес-служба)

За його словами, знімальна група вже вела переговори з усіма великими мережами кінотеатрів в Україні. Групу запевнили, що фільм візьмуть у прокат, коли він буде готовий.

"Найскладнішим було стартувати. Зараз ми активно залучаємо інвесторів під комерційну частину бюджету (продактплейсмент і так далі)", – додає Сергій Шляхтюк.

Але чому був обраний такий немаленький за мірками України бюджет – 900 тисяч доларів?

"Тому що хочеться дати глядачеві відмінний відеоряд. Тому що до зйомок фільму будуть причетні міжнародні професіонали і голлівудські актори. Тому що це якісно новий рівень українського кіно", - пояснює він.

"Я зрозумів, що несу відповідальність не тільки за себе, але і за свою країну, за підростаюче покоління. Своїми фільмами я дійсно можу зробити наш світ трохи кращим. Я готовий показати глядачеві те, якою може бути наша країна, що герої - це не хлопці в плащах. Наші герої - це звичайні люди, які готові на подвиг заради суспільства. Це слідчий, який іде проти корумпованої системи. Це сильні жінки, на яких тримаються сім'ї. Це простий "офісний" хлопець, готовий пожертвувати собою заради правди", - розповідає Сергій Шляхтюк.

Прагнення до швидкого заробітку і відсутність піару фільмів

Як зняти якісний фільм в Україні?

Антон Мормуль вважає, що для цього треба, насамперед, дати умови для розвитку ринку. По-друге, багато хто націлений на отримання швидкого прибутку, а кіно не розглядається як джерело доходу. Через це інвестори частіше вкладають гроші в рекламу на телебаченні, яка коштує дешевше і сприймається глядачем лояльніше.

Фото: Головна ідея фільму - це нова, сильна, незалежна Україна, каже Сергій Шляхтюк (прес-служба)

"У нас проблема і в тому, що багато хто хоче заробити швидше. І в кіно це, на жаль, не рідкість. Деякі знімальні групи, до того ж, сильно псують ринок, ставлячи занадто низькі ціни за зйомки. Або, навпаки, роздувають бюджети. Частіше інвестору більш цікаво витратити гроші на яскраву рекламу, ніж на кіно", - говорить Антон Мормуль.

За його словами, якщо порівняти ціну за 10 секунд виробництва фільму і виробництва реклами для телебачення, то за ту ж суму в рекламі інвестор отримують охоплення більш цільової аудиторії.

"Є і ще одна проблема – відсутність маркетингової кампанії навколо фільму. Є маса прикладів, коли люди знімають високоякісний фільм і не можуть готовий продукт просунути. Як результат, хороші і гідні фільми лежать на полицях", - додає він.

За словами Антона, розраховувати на допомогу держави не варто. Набагато зручніше шукати кошти на створення фільму самому. Незважаючи на той факт, що Держкіно виділяє за останні пару років рекордні суми на розвиток українського кінематографа.

Фото: У фільмі розкриють боротьби з корупцією, буде трохи романтики, красива любовна історія і злегка трагічний кінець (прес-служба)

"Досить подивитися, що відбувається на самій кіностудії імені Довженка. На неї було витрачено кілька мільйонів гривень. Але видно, що там навіть і тисячу гривень на прибирання територій банально не виділили. Принаймні, судячи з того, як виглядає кіностудія зараз. Вона тримається лише за рахунок оренди. Там багато чого в буквальному сенсі розвалено, приміщення - порожні, величезні студії – не задіяні. А ще там стоять цінні старі проектори, які представляють навіть історичний інтерес. Всі ті ще радянські бобіни, інша техніка. Їх би віддати в музей на зберігання. Але на студії кажуть, що у них немає процедури списання. На жаль", - каже Антон.

На думку Сергія Шляхтюка, є й інші труднощі, які заважають зняти в Україні якісний фільм.

"Це і страх, що не вийде. І лінь. А ще - стереотипність мислення деяких персонажів бюрокатичних. Але, за великим рахунком, зараз у нас відбувається зміна старого формату свідомості на справжню усвідомленість. Це радує. Відкривається величезний простір для творчості, з'являються глядачі, готові насолоджуватися і платити за хороше кіно", - говорити він.

Щоб зняти в українських умовах хороший фільм, перш за все потрібно брати для себе вже існуючі успішні приклади.

"Потрібно слухати себе. Слухати тих, у кого вже вийшло. Причому в будь-якій точці земної кулі. Не треба залишати свою ідею. Потрібно наполегливо працювати, а головне - підібрати хорошу команду для реалізації проекту. Людей, з якими легко і приємно працювати. Це дуже полегшує процес зйомок і створює свою атмосферу. А яке творчість без "атмосфери"?" - каже Сергій Шляхтюк.

Раніше стало відомо, що у Києві пройде тиждень українського кіно в підтримку Сенцова.