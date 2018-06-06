Кино-бомба за $900 тысяч: в Украине снимают зрелищный "голливудский" боевик

Съемочная группа фильма "Понад усе" поставила для себя амбициозную цель – сломать стереотипы об украинском кинематографе

Снять качественный и коммерчески успешный фильм в Украине – задача не из легких: лишь некоторые из фильмов украинского производства приносят действительно хорошую прибыль. Но с такой задачей планирует справиться съемочная группа фильма "Понад усе". Кроме того, ребята хотят сломать стереотип о том, что украинские фильмы – некачественные.

"2025 Украина. Накануне приезда комиссии с ЕС происходит жестокое убийство пресс-атташе Консула Польши, общественность потрясена этим резонансным событием. Двое коллег, Андрей и Павел, становятся случайными свидетелями убийства, в результате превращает их в главных подозреваемых. За ними охотится СБУ, полиция и наемники, но только один детектив понимает, что все это было зфабриковано. Чтобы выпутаться из сложившейся ситуации Андрей вынужден вспомнить свое военное прошлое и обратиться за помощью к старому другу отца - министра, который соглашается спрятать ребят и помочь им".

Видео: Трейлер фильма "Понад Усе" (Youtube-канал Сергей Шляхтюк)

Так начинается фильм "Понад усе".

В преддверии начала съёмок первого украинского боевика мы встретились с режиссёром и продюсером фильма Сергеем Шляхтюком и исполнительным продюсером Антоном Мормулем, чтобы поговорить о том, как снять качественный фильм в Украине.

Борьба с коррупцией, поиск себя и немного романтики

Сергей Шляхтюк сейчас, пожалуй, один из самых ярких и талантливых представителей нового украинского кинематографа. Помимо режиссерской деятельности, он имеет более десяти лет опыта съемок в украинских и зарубежных проектах.

"Мне ближе именно сюжеты: это почти все мои клипы, это небольшие музыкальные фильмы. Люди всегда любили и не будут переставать любить истории, так же и я. Поэтому могу смело сказать, что фильмы мне намного ближе", - говорит Сергей Шляхтюк.

Каждая видеоработа для режиссера – как экзамен, говорит он. Одним из таких "экзаменов" для сьемочной группы станет фильм "Понад усе", подготовка к съемкам которого проходит в Киеве.

Фото: Главную роль в фильме "Понад усе" сыграет Роман Станкевич (пресс-служба)

По словам Сергея Шляхтюка, главная идея фильма - это новая, сильная, независимая Украина.

"Но начинается она не с протестов и силовых действий. Нет. Начинается она в сознании людей. Прежде всего - с любви к своей родине. С привития правильных ценностей. Фильм нацелен на разную возрастную категорию. Каждому фильм даст пищу для ума. Ну и качественную, красивую историю с экшеном и шкалящим адреналином", - рассказывает он.

"В фильме "Понад усе" мы затронем много аспектов. Поиск себя, борьба с коррупцией, немного романтики, красивая любовная история и слегка трагический конец", - говорит Антон Мормуль.

В фильме снимутся голливудские актеры

Съемочная группа решила собрать для процесса создания фильма немалую сумму - 900 тысяч долларов. Но в команде уверены, что это вполне подъемная сумма, которая позволит снять действительно хороший фильм. Исполнительный продюсер Антон Мормуль говорит, что для качественного фильма это как раз подходящая сумма. А если сравнивать с Голливудом, то это даже маленький бюджет.

"50 миллионов долларов – это средний бюджет фильма для Голливуда. Обращаться к инвесторам впервые, конечно, непросто. Но когда показываешь качественную работу, тебе начинают верить, ведь люди уже видят некий результат. Именно для этого мы сняли ролик-тизер, представляющий будущий фильм, чтобы уже было видно, что это будет за работа", - говорит Антон Мормуль.

Фото: Кадры со съемок трейлера фильма "Понад усе" (пресс-служба)

По его словам, съемочная группа уже вела переговоры со всеми крупными сетями кинотеатров в Украине. Группу заверили, что фильм возьмут в прокат, когда он будет готов.

"Самым сложным было стартовать. Сейчас мы активно привлекаем инвесторов под коммерческую часть бюджета (продактплейсмент и так далее)", – добавляет Сергей Шляхтюк.

Но почему был выбран такой немаленький по меркам Украины бюджет – 900 тысяч долларов?

"Потому что хочется дать зрителю отличный видеоряд. Потому что к съёмкам фильма будут причастны международные профессионалы и голливудские актёры. Потому что это качественно новый уровень украинского кино", - поясняет он.

"Я понял, что несу ответственность не только за себя, но и за свою страну, за подрастающее поколение. Своими фильмами я действительно могу сделать наш мир немного лучше. Я готов показать зрителю то, какой может быть наша страна, что герои - это не парни в плащах. Наши герои - это самые обычные люди, которые готовы на подвиг ради общества. Это следователь идущий против коррумпированной системы. Это сильные женщины, на которых держатся семьи. Это простой "офисный" парень, готовый пожертвовать собой ради правды", - рассказывает Сергей Шляхтюк.

Стремление к быстрому заработку и отсутствие пиара фильмов

Как снять качественный фильм в Украине?

Антон Мормуль считает, что для этого надо, прежде всего, дать условия для развития рынка. Во-вторых, многие нацелены на получение быстрой прибыли, а кино не рассматривается как источник дохода. Из-за этого инвесторы чаще вкладывают деньги в рекламу на телевидении, которая стоит дешевле и воспринимается зрителем лояльнее.

Фото: Главная идея фильма - это новая, сильная, независимая Украина, говорит Сергей Шляхтюк (пресс-служба)

"У нас проблема и в том, что многие хотят заработать побыстрее. И в кино это, увы, не редкость. Некоторые съемочные группы, к тому же, сильно портят рынок, ставя слишком низкие цены за съемки. Или, наоборот, раздувают бюджеты. Чаще инвестору более интересно потратить деньги на яркую рекламу, чем на кино", - говорит Антон Мормуль

По его словам, если сравнить цену за 10 секунд производства фильма и производства рекламы для телевидения, то за ту же сумму в рекламе инвестор получают охват более целевой аудитории.

"Есть и еще одна проблема – отсутствие маркетинговой кампании вокруг фильма. Есть масса примеров, когда люди снимают высококачественный фильм и не могут готовый продукт продвинуть. Как результат, хорошие и стоящие фильмы лежат на полках", - добавляет он.

По словам Антона, рассчитывать на помощь государства не стоит. Гораздо удобнее искать средства на создание фильма самому. Несмотря на тот факт, что Госкино выделяет за последние пару лет рекордные суммы на развитие украинского кинематографа.

Фото: В фильме раскроют борьбы с коррупцией, будет немного романтики, красивая любовная история и слегка трагический конец (пресс-служба)

"Достаточно посмотреть, что происходит на самой киностудии имени Довженко. На нее было потрачено несколько миллионов гривен. Но видно, что там даже и тысячу гривен на уборку территорий банально не выделили. По крайней мере, судя по тому, как выглядит киностудия сейчас. Она держится только за счет аренды. Там многое в буквальном смысле развалено, помещения - пустые, огромные студии – не задействованы. А еще там стоят ценные старые проекторы, которые представляют даже исторический интерес. Все те еще советские бобины, другая техника. Их бы отдать в музей на хранение. Но на студии говорят, что у них нет процедуры списания. К сожалению", - говорит Антон.

По мнению Сергея Шляхтюка, есть и другие трудности, которые мешают снять в Украине качественный фильм.

"Это и страх, что не получится. И лень. А ещё - стереотипность мышления некоторых бюрокатических персонажей. Но, по большому счету, сейчас у нас происходит смена старого формата сознания на настоящую осознанность. Это радует. Открывается огромный простор для творчества, появляются зрители, готовые наслаждаться и платить за хорошее кино", - говорить он.

Чтобы снять в украинских условиях хороший фильм, прежде всего нужно брать для себя уже существующие успешные примеры.

"Нужно слушать себя. Слушать тех, у кого уже получилось. Причем в любой точке земного шара. Не надо оставлять свою идею. Нужно упорно работать, а главное - подобрать хорошую команду для реализации проекта. Людей, с которыми легко и приятно работать. Это очень облегчает процесс съёмок и создаёт свою атмосферу. А какое творчество без "атмосферы?" - говорит Сергей Шляхтюк.

Ранее стало известно, что в Киеве пройдет неделя украинского кино в поддержку Сенцова.