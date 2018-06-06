В Киеве пройдет неделя украинского кино в поддержку Сенцова

Фильмы будут показывать в кинотеатре "Лира"

С 7 по 12 июня в киевском кинотеатре "Лира" пройдет Неделя украинского кино в поддержку Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

"Кинонеделя, организованная коллегами Олега, должна донести зрителям максимум информации о его судьбе и о судьбе других кремлевских заложников. Мы должны дать еще один толчок обществу к пониманию: Россия ведет против Украины жестокую и коварную гибридную войну. Олег с этим не смирился. Он сражается", - сказано в сообщении.

Сеансу будут сопровождать творческие группы фильмов. Средства, собранные на показах, направят на поддержку семьи Олега Сенцова.

Расписание сеансов:

Четверг, 7 июня. 18:00. Открытие кинонедели. "Вирус А" (авторы - дети прифронтовой Авдеевки) "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" (режиссера Аскольд Куров) 20:00. "Киборги" (реж. Ахтем Сеитаблаев).

Пятница, 8 Июня. 18:00. "Осенние воспоминания" (реж. Али Факхр Мусави) 20:00. "Червоний" (реж. Заза Буадзе).

Суббота, 9 июня. 15:00. "Хайтарма" (реж. Ахтем Сеитаблаев) 17:00. "Гамер" (реж. Олег Сенцов) 19:00. "Гнездо горлицы" (реж. Тарас Ткаченко).

Понедельник, 11 июня. 18:00. "Цветение одуванчика" (реж. Олег Игнатуша) 20:00. "Племя" (реж. Мирослав Слабошпицкий).

Напомним, Ахеджакова призвала поддержать политзаключенного Сенцова.

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