У Києві пройде тиждень українського кіно в підтримку Сенцова

Фільми показуватимуть у кінотеатрі "Ліра"

З 7 по 12 червня в київському кінотеатрі "Ліра" пройде Тиждень українського кіно в підтримку Олега Сенцова. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

"Кінотиждень, організована колегами Олега, повинна донести глядачам максимум інформації про його долю і долю інших кремлівських заручників. Ми повинні дати ще один поштовх суспільства до розуміння: Росія веде проти України жорстоку і підступну гібридну війну. Олег з цим не змирився. Він б'ється", - сказано в повідомленні.

Сеансу будуть супроводжувати творчі групи фільмів. Кошти, зібрані на показах, направлять на підтримку сім'ї Олега Сенцова.

Розклад сеансів:

Четвер, 7 червня. 18:00. Відкриття кінотижня. "Вірус А" (автори - діти прифронтовій Авдіївки) "Процес. Російське держава проти Олега Сенцова" (режисера Аскольд Куров) 20:00. "Кіборги" (реж. Ахтем Сєїтаблаєв).

П'ятниця, 8 Червня. 18:00. "Осінні спогади" (реж. Алі Факхр Мусаві) 20:00. "Червоний" (реж. Заза Буадзе).

Субота, 9 червня. 15:00. "Хайтарма" (реж. Ахтем Сєїтаблаєв) 17:00. "Гамер" (реж. Олег Сенцов) 19:00. "Гніздо горлиці" (реж. Тарас Ткаченко).

Понеділок, 11 червня. 18:00. "Цвітіння кульбаби" (реж. Олег Ігнатуша) 20:00. "Плем'я" (реж. Мирослав Слабошпицький).

Нагадаємо, Ахеджакова закликала підтримати політв'язня Сенцова.

"Мені здається, що все повинні подавати свій голос в тій якості, в якому зможе, тому що сьогодні Сенцов, а завтра будь-хто з нас. Друзі мої, треба кричати в силу своїх можливостей", - сказала Ахеджакова.

Нагадаємо, що 5 червня - 23 день голодування режисера, який вимагає звільнити українських політв'язнів. В його підтримку по всьому світу пройшли акції, а діячі культури записали відеозвернення.

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