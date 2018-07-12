Леся Нікітюк і MELOVIN побували на прем'єрі "Монстри на канікулах 3" (фото)

MELOVIN, Леся Нікітюк та Руслан Сенічкін (прес-служба)

Українські знаменитості відвідали допрем'єрний показ анімаційної комедії

У київському кінотеатрі "Оскар" у середу, 11 липня, можна було зустріти багатьох українських артистів, багато з яких прийшли в кіно разом з дітьми. Приводом для цього стала прем'єра довгоочікуваного продовження анімаційної комедії "Монстри на канікулах". З 12 липня в Україні виходить у прокат третя частина історії про графа Дракулу та його родину.

Перед самим показом поспілкуватися з гостями прийшла відома телеведуча Леся Нікітюк. Ведуча шоу "Хто зверху?" (Новий канал) з радістю фотографувалася зі всіма юними гостями кінотеатру.

Фото: Леся Нікітюк з гостями показу "Монстри на канікулах 3" (прес-служба)

Як виявилося, Леді Ле озвучила одного з головних персонажів у "Монстрів на канікулах 3" - капітана круїзного лайнера Еріку.

Також на показі можна було побачити співака, представника України на Євробаченні 2018 MELOVIN'а, телеведучих Олександра Педана і Руслана Сенічкіна, співаків Kishe, Олега Собчука з сім'ями і багатьох інших знаменитостей.

Фото: зіркові гості показу "Монстри на канікулах 3" (прес-служба)

Додамо, що в українському дубляжі анімаційної комедії, крім Лесі Нікітюк, взяли участь MELOVIN та Руслан Сенічкін.

Фото: зіркові гості показу "Монстри на канікулах 3" (прес-служба)

Про фільм

Можете собі уявити, зловісний і жахливий граф Дракула страждає від самотності. Він вже всіма різними способами шукав собі пару – марно. Його дочка Мевіс думає, що тато дуже багато працює, тому вирішила зробити йому сюрприз – поїздку на елітному лайнері для монстрів, де будуть всі старі друзі графа.

Дракулу явно не до душі ця подорож, але він погоджується. І тут сталося те, чого монстр не чекав – граф закохався в капітана корабля, прекрасну Еріку. Тільки от Мевіс ця жінка не подобається. Еріка ж зберігає страшну таємницю для кожного монстра – вона є нащадком відомого борця з тварюками Ван Гелсінга. Жінка дуже хоче знищити тих, хто буде постійно веселитися на її лайнері.

Відео: "Монстри на канікулах 3" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

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