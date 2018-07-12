Леся Никитюк и MELOVIN побывали на премьере "Монстров на каникулах 3" (фото)

MELOVIN, Леся Никитюк и Руслан Сеничкин (пресс-служба)

Украинские знаменитости посетили допремьерный показ анимационной комедии

В киевском кинотеатре "Оскар" в среду, 11 июля, можно было встретить многих украинских артистов, многие из которых пришли в кино вместе с детьми. Поводом для этого стала премьера долгожданного продолжения анимационной комедии "Монстры на каникулах". С 12 июля в Украине выходит в прокат третья часть истории о графе Дракуле и его семьи.

Перед самым показом пообщаться с гостями пришла известная телеведущая Леся Никитюк. Ведущая шоу "Хто зверху?" (Новий канал) с радостью фотографировалась со всеми юными гостями кинотеатра.

Фото: Леся Никитюк с гостями показа "Монстры на каникулах 3" (пресс-служба)

Как оказалось, Леди Ле озвучила одного из главных персонажей в "Монстрах на каникулах 3" - капитана круизного лайнера Эрику.

Также на показе можно было увидеть певца, представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN'а, телеведущих Александра Педана и Руслана Сеничкина, певцов Kishe, Олега Собчука с семьями и многих других знаменитостей.

Фото: звездные гости показа "Монстры на каникулах 3" (пресс-служба)

Добавим, что в украинском дубляже анимационной комедии, помимо Леси Никитюк, приняли участие MELOVIN и Руслан Сеничкин.

Фото: звездные гости показа "Монстры на каникулах 3" (пресс-служба)

О фильме

Можете себе представить, зловещий и ужасный граф Дракула страдает от одиночества. Он уже всеми различными способами искал себе пару – тщетно. Его дочь Мэвис думает, что папа слишком много работает, поэтому решила сделать ему сюрприз – поездку на элитном лайнере для монстров, где будут все старые друзья графа.

Дракуле явно не по душе это путешествие, но он соглашается. И тут случилось то, чего монстр не ждал – граф влюбился в капитана корабля, прекрасную Эрику. Только вот Мэвис что-то эта женщина не нравится. Эрика же хранит тайну страшную для каждого монстра – она является предком известного борца с тварями Ван Хелсинга. Женщина очень хочет уничтожить тех, кто будет постоянно веселиться на ее лайнере.

Видео: "Монстры на каникулах 3" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

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