"Дау. Дегенерація" Хржановського визнано кращим фільмом 2020 року за версією німецьких та австрійських кінокритиків

Режиссер Ілля Хржановский (фото: facebook)

В травні британське видання The Guardian опублікувало аналогічний список

Фільм "Дау. Дегенерація" режисерів Іллі Хржановського та Іллі Пермякова очолив рейтинг кращих фільмів першої половини 2020 року. Рейтинг був опублікований у німецькому журналі Film plus Kritik, який об’єднує провідних кінокритиків Німеччини та Австрії.

На другому місці – стрічка "Маленькі жінки" Грети Гервіг, на третьому – фільм "1917" Сема Мендеса.

В травні британське видання The Guardian опублікувало аналогічний список. До нього увійшов фільм "Дау. Наташа" Іллі Хржановського і Катерини Ертель.

Як відомо, світова прем’єра фільму "Дау. Дегенерація" відбулась в лютому 2020 року на Берлінському кінофестивалі – фільм був показаний в програмі Berlinale Special. Критики визнали його найкращим серед "Дуже добрих фільмів". Стрічка посіла перше місце за набраними балами серед усіх представлених на фестивалі.

Нагадаємо, днями британське видання The Telegraph визнало, що розміщена інформація про підозру режисера та художнього керівника Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (BYHMC) Іллі Хржановського у тортурах неповнолітніх під час зйомок фільму "Дау" є неправдивою.

Редакція принесла Хржановському вибачення та повідомила, що текст зі звинуваченням на його адресу був знятий з сайту. В The Telegraph також прийняли виплатити режисеру грошову компенсацію, які він передасть на кампанію проти антисемітизму.