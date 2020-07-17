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"Дау. Дегенерация" Хржановского признан лучшим фильмом 2020 года по версии немецких и австрийских кинокритиков

Киев, Пятница 17 июля 2020 17:16
"Дау. Дегенерация" Хржановского признан лучшим фильмом 2020 года по версии немецких и австрийских кинокритиков
Режиссер Илья Хржановский (фото: facebook)
Автор: Styler

В мае британское издание The Guardian опубликовало аналогичный список

Фильм "Дау. Дегенерация" режиссеров Ильи Хржановского и Ильи Пермякова возглавил рейтинг лучших фильмов первой половины 2020 года. Рейтинг был опубликован в немецком журнале Film plus Kritik, который объединяет ведущих кинокритиков Германии и Австрии.

На втором месте – лента "Маленькие женщины" Греты Гервиг, на третьем – фильм "1917" Сэма Мендеса.

В мае британское издание The Guardian опубликовало аналогичный список. В него вошел фильм "Дау. Наташа" Ильи Хржановского и Екатерины Эртель.

Как известно, мировая премьера фильма "Дау. Дегенерация" состоялась в феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале – фильм был показан в программе Berlinale Special. Критики признали его лучшим среди "Очень хороших фильмов". Лента заняла первое место по набранным баллам среди всех представленных на фестивале.

Напомним, на днях британское издание The Telegraph признало, что размещенная информация о подозрении режиссера и художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) Ильи Хржановского в пытках несовершеннолетних во время съемок фильма "Дау" является неправдивой.

Редакция принесла Хржановскому извинения и сообщила, что текст с обвинением в его адрес был снят с сайта. В The Telegraph также приняли выплатить режиссеру денежную компенсацию, которуб он передаст на кампанию против антисемитизма.

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