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Смотрите трейлер фильма о Янине Соколовой, который пробирает до мурашек

Кадр из трейлера фильма "Я, Нина" (Артхаус Трафик)
Автор: Styler

Вышел первый трейлер драмы "Я, Нина", основанной на реальных событиях из жизни украинской актрисы и телеведущей Янины Соколовой.

Фильм, являющийся частью одноименного мультимедийного проекта, цель которого помочь онкобольным людям осознать ценность своей жизни и начать бороться за нее, выйдет на большие экраны 7 сентября.

Трейлер знакомит зрителей с главной героиней - сильной личностью, красивой и успешной телеведущей Ниной Сокол, в жизни которой есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники.

Но в одно мгновение роковая новость разрушает все, к чему звезда так долго шла.

Именно это препятствие заставит ее понять, кто она на самом деле, и что самое важное в жизни.

 

Добавим, что режиссерское кресло фильма заняла Марися Никитюк, известная своей предыдущей лентой "Когда падают деревья" - участницей Берлинале и лучшим дебютом 2018 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

А вот в главной роли дебютировала психолог, блоггер и актриса Ксения Хижняк.

Еще в фильме сыграли Алексей Тритенко, ныне служащий в ВСУ, Максим Панченко, Игорь Колтовский и другие звездные украинские актеры.

Кадр из трейлера фильма "Я, Нина" (Артхаус Трафик)

Предлагаем вам также посмотреть лучшие мультфильмы о путешествиях, которые раскроют у вас дух авантюриста.

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Янина Соколова