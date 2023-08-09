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Дивіться трейлер фільму про Яніну Соколову, який пробирає до мурашок

Кадр з трейлеру фільму "Я, Ніна" (Артхаус Трафік)
Автор: Styler

Вийшов перший трейлер драми "Я, Ніна", заснованої на реальних подіях із життя української акторки та телеведучої Яніни Соколової.

Фільм, що є частиною однойменного мультимедійного проєкту, мета якого допомогти онкохворим людям усвідомити цінність свого життя та почати боротися за нього, вийде на великі екрани 7 вересня.

Трейлер знайомить глядачів із головною героїнею - сильною особистістю, красивою та успішною телеведучою Ніною Сокіл, в житті якої є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар’єра, прихильники.

Але в одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла.

Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

 

Додамо, що режисерське крісло стрічки посіла Марися Нікітюк, відома своєю попередньою стрічкою "Коли падають дерева" - учасницею Берлінале та найкращим дебютом 2018 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

А от у головній ролі дебютувала психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк.

Ще у фільмі зіграли Олексій Тритенко, який нині служить у ЗСУ, Максим Панченко, Ігор Колтовський та інші зіркові українські актори.

Кадр з трейлеру фільму "Я, Ніна" (Артхаус Трафік)

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Янина Соколова