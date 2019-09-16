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Голлівудські зірки їдуть в Україну: названа мета їхнього візиту

STYLERФільми і серіали    16.09.2019 - 17:27
Голлівудські зірки їдуть в Україну: названа мета їхнього візиту
Крістофер Ллойд (фото: Comic Con Ukraine)

Крістофер Ллойд і Денні Трехо стануть хедлайнерами Comic Con Ukraine 2019

Легендарні голлівудські актори Крістофер Ллойд і Денні Трехо вперше відвідають Україну. Їхній візит до Києва заплановано на 21-22 вересня в рамках Comic Con Ukraine 2019.

Відомо, що під час фестивалю кожен охочий зможе зустрінеться з самим відомим мандрівником у часі і видатним "голлівудським лиходієм", щоб задати питання, взяти автограф і сфотографуватися з легендами світового кінематографа.

Крістофер Ллойд

Голлівудські зірки їдуть в Україну: названа мета їхнього візиту

Крістофер Ллойд (фото: Comic Con Ukraine)

Крістофер Ллойд - власник трьох нагород "Еммі", зірковий актор фільмів "Сімейка Адамсів", "Хто підставив кролика Роджера", "Мій улюблений марсіанин", "Пролітаючи над гніздом зозулі". На його рахунку десятки ролей у серіалах "Грань", "Чак", "Ясновидець", "Назад в майбутнє", "Таксі" та інших.

Голлівудські зірки їдуть в Україну: названа мета їхнього візиту

Крістофер Ллойд (фото: Comic Con Ukraine)

Своїм виразним хрипким голосом він озвучив чимало негідників у анімаційних фільмах. Актор став єдиним реальним персонажем гри Toonstruck і озвучив Еммета Брауна в грі за мотивами фантастичної трилогії.

Денні Трехо

Голлівудські зірки їдуть в Україну: названа мета їхнього візиту

Денні Трехо (фото: Comic Con Ukraine)

Денні Трехо - найвідоміший "поганий хлопець" Голлівуду, що отримав славу завдяки ролі антигероя у фільмах і серіалах: "Від заходу до світанку", "Відчайдушний", "Мачете", "Протистояння", "Діти шпигунів", "Інферно", "Хижаки", "Три ікси", "Повітряна в'язниця", "Сини Анархії", "Секретні матеріали", "Breaking Bad", "Американська сімейка", "Флеш", "Бруклін 9-9".

Голлівудські зірки їдуть в Україну: названа мета їхнього візиту

Денні Трехо (фото: Comic Con Ukraine)

Крім цього, Трехо озвучив Венома в мультфільмі "Фінес і Ферб: Місія Марвел". Ви точно чули голос актора в анімаційних мультфільмах і серіалах "Книга Життя", "Американський папаша", "Рік і Морті", "Цар гори". Денні навіть став одним з головних персонажів додаткової картки зомбі-режиму в комп'ютерній грі Call of Duty: Black Ops! Крім цього він з'являвся в іграх Def Jam: Fight for NY, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City, Guns of Boom та інших.

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