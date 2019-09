Голливудские звезды едут в Украину: названа цель их визита

Кристофер Ллойд (фото: Comic Con Ukraine)

Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо станут хедлайнерами Comic Con Ukraine 2019

Легендарные голливудские актеры Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо впервые посетят Украину. Их визит в Киев запланирован на 21-22 сентября в рамках Comic Con Ukraine 2019.

Известно, что во время фестиваля каждый желающий сможет встретится с самым известным путешественником во времени и выдающимся "голливудским злодеем", чтобы задать вопрос, взять автограф и сфотографироваться с легендами мирового кинематографа.

Кристофер Ллойд

Кристофер Ллойд - владелец трех наград "Эмми", звездный актер фильмов "Семейка Адамсов", "Кто подставил кролика Роджера", "Мой любимый марсианин", "Пролетая над гнездом кукушки". На его счету десятки ролей в сериалах "Грань", "Чак", "Ясновидец", "Назад в будущее", "Такси" и других.

Своим выразительным хриплым голосом он озвучил немало негодяев в анимационных фильмах. Актер стал единственным реальным персонажем игры Toonstruck и озвучил Эммета Брауна в игре по мотивам фантастической трилогии.

Дэнни Трехо

Дэнни Трехо - самый известный "плохой парень" Голливуда, получивший славу благодаря амплуа антигероя в фильмах и сериалах: "От заката до рассвета", "Отчаянный", "Мачете", "Противостояние", "Дети шпионов", "Инферно", "Хищники", "Три икса", "Воздушная Тюрьма", "Сыновья Анархии", "Секретные материалы", Breaking Bad, "Американская семейка", "Флэш", "Бруклин 9-9" и еще, и еще, и еще... да-да, более 300 ролей.

Кроме этого, Трехо озвучил Венома в мультфильме "Финес и Ферб: Миссия Марвел". Вы точно слышали голос актера в анимационных мультфильмах и сериалах "Книга Жизни", "Американский папаша", "Рик и Морти", "Царь горы". Дэнни даже стал одним из главных персонажей дополнительной карты зомби-режима в компьютерной игре Call of Duty: Black Ops! Кроме этого он появлялся в играх Def Jam: Fight for NY, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City, Guns of Boom и других.