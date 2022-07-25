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Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

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Понеділок 25 липня 2022 20:26
Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно Кадр з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)
Автор: Володимир Костирін

28 липня в Україні на екранах кінотеатрів розпочнеться показ французької комедії Лети зі мною, головну роль в якій зіграв онук легендарного актора Жана Поля Бельмондо.

Про що ця зворушлива стрічка і чому її варто подивитися - читайте в матеріалі Styler.

Про що Лети зі мною

У центрі сюжету цієї історії про справжню дружбу без соціальних і поколінських кордонів - син відомого лікаря, юнак на ім'я Томас, який обрав життя мажора і гуляки. Ночі хлопець проводить в клубах, а дні - в ліжку.

Роздратований такою поведінкою батько змушує сина піклуватися про одного зі своїх пацієнтів - 12-річного Маркуса, у якого вроджена вада серця. І ось уже гульвіса стає наставником для підлітка, а його юний друг пізнає радості життя.

Цікаві факти про комедію Лети зі мною

1. Режисер - номінант на Оскар, BAFTA, Сезар...

Режисер стрічки Крістоф Барратьє - французький музикант і кінорежисер. Його кінодебют Хористи (2004 рік) отримав 2 номінації на "Оскар", і вважається прикладом одного з найуспішніших і високо оцінених дебютів. Також за плечима Барратьє - 2 номінації на премію BAFTA, 3 - на Сезар, 1 - на Гоя.

Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

Кадр з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)

2. Фільм на основі реальної історії, і в дусі "1+1"

Успішна картина Недоторкані від студії "1+1" свого часу повела за собою цілу низку ремейків. І хоча комедія Лети зі мною має з нею певну схожість за наративом і настроєм, проте базується на інших подіях, причому теж цілком реальних.

Додамо, що історія про дружбу хворого підлітка і молодого гуляки вже була екранізована в Німеччині (Це кляте серце). Але стрічка Барратьє, зберігаючи основні сюжетні повороти, все ж відрізняється від німецької версії.

Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

Кадр з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)

3. Для нащадка Бельмондо це перша головна роль

Роль Томаса в стрічці дісталася Віктору Бельмондо, онуку зірки французького кіно Жана-Поля Бельмондо, який помер у 2021 році.

Для молодого продовжувача акторської династії - це перша головна роль в кар'єрі.

Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіноЛети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

Кадри з французької комедії Лети зі мною (Arthouse Traffic)

4. З відпустки на кастинг

Роль Маркуса отримав непрофесійний актор Йоанн Елунду, при цьому, зізнається режисер, відбір і кастинг був дуже серйозний - з 3 тисяч відеозаявок дітей відібрали 30 на проби, після чого і був зроблений остаточний вибір на користь Йоанна.

"Наприкінці 2019 року, коли я був у відпустці з батьком у Камеруні, моя мама побачила запрошення на кастинг. Я миттєво вийшов на зв'язок. У мене було гарне відчуття після першого прослуховування, потім я зустрів Віктора та Крістофа... Мені було дуже добре з ними, із самого початку", - згадує про можливість долучитися до зйомок сам юний актор-новачок.

Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіноЛети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

Кадри з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)

5. Що означає назва?

В оригіналі фільм називається Envol-moi, що дослівно перекладається як "Полети мене".

Крім того, це також і назва пісні популярного французького співака 80-х Жан-Жака Гольдмана. Цей хіт співають в караоке головні герої комедії.

Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

Кадр з картини Лети зі мною (Arthouse Traffic)

6. Тернистий шлях до глечиків

Зйомки Лети зі мною проходили в 2020 році і на кілька місяців були перервані локдауном через коронавірус. Але щойно у Франції стали вводити послаблення карантину, цей фільм став одним з перших, що вийшов на екрани.... і картина стала справжнім хітом в національному прокаті.

В Україні прем'єра стрічки відбулася в лютому в рамках фестивалю "Вечори французького кіно". Планувалося, що в широкий прокат Лети зі мною вийде навесні, але очікування дистриб'юторів порушила російська повномасштабна війна проти нашої країни. І ось, фільм нарешті виходить на великі екрани 28 липня.

Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіноЛети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіноЛети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

Кадри з фільму та афіша Лети зі мною (фото: Arthouse Traffic)

До речі про Францію - гучний український мультфільм Мавка. Лісова пісня підкорює світ, і заговорить тепер мовою Бодлера та Дюма.

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