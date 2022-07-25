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Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 20:26
Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино Кадр из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)
Автор: Владимир Костырин

28 июля в Украине на экранах кинотеатров начнется показ французской комедии Лети со мной, главную роль в которой сыграл внук легендарного актера Жана Поля Бельмондо.

О чем эта трогательная лента и почему ее стоит посмотреть - читайте в материале Styler.

О чем Лети со мной

В центре сюжета этой истории о настоящей дружбе без социальных и поколенских границ - сын известного врача, юноша по имени Томас, который избрал жизнь мажора и гуляки. Ночи парень проводит в клубах, а дни - в постели.

Раздраженный таким поведением отец заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов - 12-летнем Маркусе, у которого врожденный порок сердца. И вот уже повеса становится наставником для подростка, а его юный друг познает радости жизни.

Интересные факты о комедии Лети со мной

1. Режиссер - номинант на Оскар, BAFTA, Сезар...

Режиссер ленты Кристоф Барратье - французский музыкант и кинорежиссер. Его кинодебют Хористы (2004 год) получил 2 номинации на "Оскар", и считается примером одного из самых успешных и высоко оцененных дебютов. Также за плечами Барратье - 2 номинации на премию BAFTA, 3 - на Сезар, 1 - на Гоя.

Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Кадр из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)

2. Фильм на основе реальной истории, и в духе "1+1"

Успешная картина Неприкасаемые от студии "1+1" в свое время повела за собой целый ряд ремейков. И хотя комедия Лети со мной имеет с ней определенное сходство по нарративу и настроению, но базируется на других событиях, причем тоже вполне реальных.

Добавим, что история о дружбе больного подростка и молодого гуляки уже была экранизирована в Германии (Это проклятое сердце). Но лента Барратье, сохраняя основные сюжетные повороты, все же отличается от немецкой версии.

Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Кадр из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)

3. Для потомка Бельмондо это первая главная роль

Роль Томаса в ленте досталась Виктору Бельмондо, внуку звезды французского кино Жана-Поля Бельмондо, который скончался в 2021 году.

Для молодого продолжателя актерской династии - это первая главная роль в карьере.

Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в киноЛети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Кадры из французской комедии Лети со мной (Arthouse Traffic)

4. С отпуска на кастинг

Роль Маркуса получил непрофессиональный актер Йоанн Элунду, при этом, признается режиссер, отбор и кастинг был очень серьезный - из 3 тысяч видеозаявок детей отобрали 30 на пробы, после чего и был сделан окончательный выбор в пользу Йоанна.

"В конце 2019 года, когда я был в отпуске с отцом в Камеруне, моя мама увидела приглашение на кастинг. Я мгновенно вышел на связь. У меня было хорошее чувство после первого прослушивания, потом я встретил Виктора и Кристофа... Мне было очень хорошо с ними, с самого начала", - вспоминает о возможности присоединиться к съемкам сам юный актер-новичок.

Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в киноЛети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Кадры из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)

5. Что означает название?

В оригинале фильм называется Envol-moi, что дословно переводится как "Полети меня".

Кроме того, это также и название песни популярного французского певца 80-х Жан-Жака Гольдмана. Этот хит поют в караоке главные герои комедии.

Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Кадр из картины Лети со мной (Arthouse Traffic)

6. Тернистый путь к кувшинам

Съемки Лети со мной проходили в 2020 году и на несколько месяцев были прерваны локдауном из-за коронавируса. Но как только во Франции стали вводить ослабления карантина, этот фильм стал одним из первых, что вышел на экраны.... и картина стала настоящим хитом в национальном прокате.

В Украине премьера ленты состоялась в феврале в рамках фестиваля "Вечера французского кино". Планировалось, что в широкий прокат Лети со мной выйдет весной, но ожидания дистрибьюторов нарушила российская полномасштабная война против нашей страны. И вот, фильм наконец выходит на большие экраны 28 июля.

Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в киноЛети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в киноЛети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

Кадры из фильма и афиша Лети со мной (фото: Arthouse Traffic)

Кстати о Франции - нашумевший украинский мультфильм Мавка. Лісова пісня покоряет мир, и заговорит теперь на языке Бодлера и Дюма.

А также мы писали о том, что дочь Снежаны Егоровой получила главную роль в американском фильме о войне России с Украиной.

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