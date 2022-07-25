Лети зі мною: ось чому на цей фільм з онуком Бельмондо треба йти в кіно

28 липня в Україні на екранах кінотеатрів розпочнеться показ французької комедії Лети зі мною, головну роль в якій зіграв онук легендарного актора Жана Поля Бельмондо.
Про що ця зворушлива стрічка і чому її варто подивитися - читайте в матеріалі Styler.
У центрі сюжету цієї історії про справжню дружбу без соціальних і поколінських кордонів - син відомого лікаря, юнак на ім'я Томас, який обрав життя мажора і гуляки. Ночі хлопець проводить в клубах, а дні - в ліжку.
Роздратований такою поведінкою батько змушує сина піклуватися про одного зі своїх пацієнтів - 12-річного Маркуса, у якого вроджена вада серця. І ось уже гульвіса стає наставником для підлітка, а його юний друг пізнає радості життя.
1. Режисер - номінант на Оскар, BAFTA, Сезар...
Режисер стрічки Крістоф Барратьє - французький музикант і кінорежисер. Його кінодебют Хористи (2004 рік) отримав 2 номінації на "Оскар", і вважається прикладом одного з найуспішніших і високо оцінених дебютів. Також за плечима Барратьє - 2 номінації на премію BAFTA, 3 - на Сезар, 1 - на Гоя.
Кадр з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)
2. Фільм на основі реальної історії, і в дусі "1+1"
Успішна картина Недоторкані від студії "1+1" свого часу повела за собою цілу низку ремейків. І хоча комедія Лети зі мною має з нею певну схожість за наративом і настроєм, проте базується на інших подіях, причому теж цілком реальних.
Додамо, що історія про дружбу хворого підлітка і молодого гуляки вже була екранізована в Німеччині (Це кляте серце). Але стрічка Барратьє, зберігаючи основні сюжетні повороти, все ж відрізняється від німецької версії.
Кадр з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)
3. Для нащадка Бельмондо це перша головна роль
Роль Томаса в стрічці дісталася Віктору Бельмондо, онуку зірки французького кіно Жана-Поля Бельмондо, який помер у 2021 році.
Для молодого продовжувача акторської династії - це перша головна роль в кар'єрі.
Кадри з французької комедії Лети зі мною (Arthouse Traffic)
4. З відпустки на кастинг
Роль Маркуса отримав непрофесійний актор Йоанн Елунду, при цьому, зізнається режисер, відбір і кастинг був дуже серйозний - з 3 тисяч відеозаявок дітей відібрали 30 на проби, після чого і був зроблений остаточний вибір на користь Йоанна.
"Наприкінці 2019 року, коли я був у відпустці з батьком у Камеруні, моя мама побачила запрошення на кастинг. Я миттєво вийшов на зв'язок. У мене було гарне відчуття після першого прослуховування, потім я зустрів Віктора та Крістофа... Мені було дуже добре з ними, із самого початку", - згадує про можливість долучитися до зйомок сам юний актор-новачок.
Кадри з фільму Лети зі мною (Arthouse Traffic)
5. Що означає назва?
В оригіналі фільм називається Envol-moi, що дослівно перекладається як "Полети мене".
Крім того, це також і назва пісні популярного французького співака 80-х Жан-Жака Гольдмана. Цей хіт співають в караоке головні герої комедії.
Кадр з картини Лети зі мною (Arthouse Traffic)
6. Тернистий шлях до глечиків
Зйомки Лети зі мною проходили в 2020 році і на кілька місяців були перервані локдауном через коронавірус. Але щойно у Франції стали вводити послаблення карантину, цей фільм став одним з перших, що вийшов на екрани.... і картина стала справжнім хітом в національному прокаті.
В Україні прем'єра стрічки відбулася в лютому в рамках фестивалю "Вечори французького кіно". Планувалося, що в широкий прокат Лети зі мною вийде навесні, але очікування дистриб'юторів порушила російська повномасштабна війна проти нашої країни. І ось, фільм нарешті виходить на великі екрани 28 липня.
Кадри з фільму та афіша Лети зі мною (фото: Arthouse Traffic)
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