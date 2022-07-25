Лети со мной: вот почему на этот фильм с внуком Бельмондо надо идти в кино

О чем Лети со мной

В центре сюжета этой истории о настоящей дружбе без социальных и поколенских границ - сын известного врача, юноша по имени Томас, который избрал жизнь мажора и гуляки. Ночи парень проводит в клубах, а дни - в постели.

Раздраженный таким поведением отец заставляет сына заботиться об одном из своих пациентов - 12-летнем Маркусе, у которого врожденный порок сердца. И вот уже повеса становится наставником для подростка, а его юный друг познает радости жизни.

Интересные факты о комедии Лети со мной

1. Режиссер - номинант на Оскар, BAFTA, Сезар...

Режиссер ленты Кристоф Барратье - французский музыкант и кинорежиссер. Его кинодебют Хористы (2004 год) получил 2 номинации на "Оскар", и считается примером одного из самых успешных и высоко оцененных дебютов. Также за плечами Барратье - 2 номинации на премию BAFTA, 3 - на Сезар, 1 - на Гоя.

Кадр из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)

2. Фильм на основе реальной истории, и в духе "1+1"

Успешная картина Неприкасаемые от студии "1+1" в свое время повела за собой целый ряд ремейков. И хотя комедия Лети со мной имеет с ней определенное сходство по нарративу и настроению, но базируется на других событиях, причем тоже вполне реальных.

Добавим, что история о дружбе больного подростка и молодого гуляки уже была экранизирована в Германии (Это проклятое сердце). Но лента Барратье, сохраняя основные сюжетные повороты, все же отличается от немецкой версии.

Кадр из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)

3. Для потомка Бельмондо это первая главная роль

Роль Томаса в ленте досталась Виктору Бельмондо, внуку звезды французского кино Жана-Поля Бельмондо, который скончался в 2021 году.

Для молодого продолжателя актерской династии - это первая главная роль в карьере.

Кадры из французской комедии Лети со мной (Arthouse Traffic)

4. С отпуска на кастинг

Роль Маркуса получил непрофессиональный актер Йоанн Элунду, при этом, признается режиссер, отбор и кастинг был очень серьезный - из 3 тысяч видеозаявок детей отобрали 30 на пробы, после чего и был сделан окончательный выбор в пользу Йоанна.

"В конце 2019 года, когда я был в отпуске с отцом в Камеруне, моя мама увидела приглашение на кастинг. Я мгновенно вышел на связь. У меня было хорошее чувство после первого прослушивания, потом я встретил Виктора и Кристофа... Мне было очень хорошо с ними, с самого начала", - вспоминает о возможности присоединиться к съемкам сам юный актер-новичок.

Кадры из фильма Лети со мной (Arthouse Traffic)

5. Что означает название?

В оригинале фильм называется Envol-moi, что дословно переводится как "Полети меня".

Кроме того, это также и название песни популярного французского певца 80-х Жан-Жака Гольдмана. Этот хит поют в караоке главные герои комедии.

Кадр из картины Лети со мной (Arthouse Traffic)

6. Тернистый путь к кувшинам

Съемки Лети со мной проходили в 2020 году и на несколько месяцев были прерваны локдауном из-за коронавируса. Но как только во Франции стали вводить ослабления карантина, этот фильм стал одним из первых, что вышел на экраны.... и картина стала настоящим хитом в национальном прокате.

В Украине премьера ленты состоялась в феврале в рамках фестиваля "Вечера французского кино". Планировалось, что в широкий прокат Лети со мной выйдет весной, но ожидания дистрибьюторов нарушила российская полномасштабная война против нашей страны. И вот, фильм наконец выходит на большие экраны 28 июля.

Кадры из фильма и афиша Лети со мной (фото: Arthouse Traffic)